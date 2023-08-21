ГАИ пообещала "стабилизировать" ситуацию на дорогах и в "зонах притяжения граждан" блокировкой колес. В каких областях Беларуси?

Опубликовано: 21.08.2023 19:29 , Обновлено: 21.08.2023

В ГАИ разных областей Беларуси сообщили о новых рейдах, акциях и мероприятиях на дорогах. Почти все они займут время до конца августа, а некоторые затронут даже сентябрь.

Так, в ГАИ Гомельской области вдруг сообщили, что уже с 19 августа по 3 сентября проводят целый “комплекс мероприятий” с целью “стабилизации дорожно-транспортной обстановки”.

В первую очередь, стабильности в ГАИ решили добиться, следя за соблюдением водителями правил остановки и стоянки транспортных средств, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Там пообещали, что инспекторы будут выявлять факты остановки и стоянки всех транспортных средств в местах для этого не предназначенных, “в том числе стоянки грузовых транспортных средств в жилых зонах, если это не связано с выполнением ими работ”. Также ГАИ анонсировало “осуществление принудительной отбуксировки”, а ещё блокировку колес машин, водители которых допустили нарушение ПДД. Также в ГАИ Гомельской области пообещали уделить особое внимание “зонам притяжения граждан”.

К аналогичным мероприятиям стоит подготовится и в Минской области. А вот в других областях (Гродненской, Витебской) и Минске водителей ждут новые сюрпризы. Да и в Гомельской принудительной отбуксировкой не обойдется. О других далеко не скидочных “акциях” ГАИ в августе 2023 года подробнее читайте тут:

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