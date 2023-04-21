ГАИ пообещала 21-25 апреля рейды «Стрелы» с «принципиальными и жесткими» наказаниями. В каких областях?

Опубликовано: 21.04.2023 11:36 , Обновлено: 21.04.2023

В Госавтоинспекции объявили об усиленном контроле на дорогах по всей Беларуси на больших выходных с 21 по 25 апреля. Однако в некоторых областях к рейдам подключится спецподразделение «Стрела».

Так, ГАИшники пообещали в эти дни проследить за соблюдением правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения. Особое внимание традиционно уделят выявлению водителей в нетрезвом состоянии и бесправников.

Инспекторы также будут контролировать и места массового отдыха белорусов.

А вот в Минской и Могилевской областях в рейдах поучаствуют экипажи спецподразделения ДПС “Стрела”.

«Сотрудники милиции нацелены на принципиальную и жесткую оценку действий лиц, допускающих грубые нарушения ПДД» , — предупредили в милиции.

Конфискация и лишение — Глава МВД приказал ГАИ «жестко» наказывать белорусских водителей

Ранее Телеграф писал, что минская Госавтоинспекция изменила схему движения на двух городских кладбищах на Радуницу, которую православные белорусы отмечают во вторник, 25 апреля. Временные схемы движения в этот день будут действовать на Чижовском и Лесном кладбищах, а также прилегающих к ним территориях.

В ГАИ изменили подъезд к минским кладбищам на Радуницу