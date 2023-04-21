В ГАИ изменили подъезд к минским кладбищам на Радуницу

Опубликовано: 21.04.2023 09:35 , Обновлено: 21.04.2023

Минская Госавтоинспекция изменила схему движения на двух городских кладбищах на Радуницу, которую православные белорусы отмечают во вторник, 25 апреля. Временные схемы движения в этот день будут действовать на Чижовском и Лесном кладбищах, а также прилегающих к ним территориях.

В официальном телеграм-канале Минской ГАИ опубликовали подробную схему подъезда к кладбищам.

Так, въехать на Чижовское кладбище 25 апреля можно следующим образом:

Подъезд к Лесному кладбищу будет организован следующим образом:

В ГАИ предупредили, что инспекторы будут следить за безопасностью дорожного движения и по мере необходимости дополнительно изменять схему движения на традиционно загруженных на Радуницу участках.

“Учитывайте данную информацию при выборе маршрута движения и будьте внимательны на данных участках дорог”, - подчеркнули в ГАИ.