ГАИ по всей Беларуси начала проверки маршруток. В каком городе дополнительно задействовала эвакуаторы?

Опубликовано: 12.03.2025 10:09 , Обновлено: 12.03.2025

В течение ближайших 10 дней Госавтоинспекция пообещала уделить повышенное внимание маршрутным такси по всей Беларуси. Параллельно с этой общереспубликанской акцией в одном из городов в течение двух дней также планируют усилить контроль за "нецелевым использованием" парковочных мест, выделенных для инвалидов.

Профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности пассажирских перевозок в маршрутках, будут проводиться в стране до 20 марта . Проверять пообещали как самих водителей, так и пассажиров, а также владельцев микроавтобусов.

Так, за пассажирами будут следить на междугородних и пригородных маршрутах, чтобы те были пристёгнуты в обязательном порядке (впрочем, как ранее рассказывалTelegraf.new, наказать за непристёгнутый ремень безопасности могут лишь самого водителя, а не пассажира). У водителей же будут проверять не только их физическое состояние, но и техническое состояние их транспорта.

Как пояснила представитель ГУ ГАИ МВД Анна Банадык, за неисправности в микроавтобусе и прочие нарушения порядка допуска транспортного средства к работе к административной ответственности планируют привлекать и руководителей транспортных организаций.

[info_b]По данным МВД, только за декабрь 2024 года сотрудники ГАИ проверили более 7,5 тыс. пассажирских автобусов. В результате проверок было зафиксировало более 2,5 тыс. нарушений различного характера. Как следствие - 111 должностных лиц привлекли к административной ответственности за эксплуатацию неисправного транспорта.[/info_b]

Тем временем в Минске 12 марта стартовала двухдневная акция с говорящим названием “Стоп-парковка”. Сотрудники столичной Госавтоинспекции запланировали рейды, в ходе которых проконтролируют соблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств на местах, выделенных исключительнодля инвалидов. Отдельное внимание будет уделено парковкам у административных зданий, торговых центров и социальных объектов. Планируется привлекать эвакуатор для нарушителей.

Заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович напомнил, что на месте для инвалидов по Правилам дорожного движения разрешается парковаться только автомобилям, обозначенным соответствующим опознавательным знаком. Его разрешается размещать на авто как самим инвалидам (I и II групп), так и тем, кто перевозит таких инвалидов.

А вот инвалиды III группы и лица, которые занимаются их перевозкой, могут использовать эту наклейку только в том случае, если у человека с инвалидностью есть нарушения опорно-двигательного аппарата. Кроме того, такой знак разрешается устанавливать на транспортных средствах, в которых перевозят детей-инвалидов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале марта Комитет государственного контроля Беларуси отчитался о первых результатах в борьбе с брошенными автомобилями, загромождающими дворы и улицы, а также анонсировал дополнительные проверки и разработку предложений по улучшению работы местных властей в этом направлении.

Госконтроль приступил к эвакуации одной категории автомобилей белорусов