ГАИ перешла на "усиленную службу" в этой области Беларуси. А где объявила 4-дневную "отработку" дорог?

Опубликовано: 01.11.2024 17:06 , Обновлено: 01.11.2024

В двух областях Беларуси Госавтоинспекция объявила рейды. Так, на Могилевщине ГАИ запланировала отработать "аварийно опасные участки" дорог, а на Витебщине стражи дорог перешли на "усиленную службу".

“Отработки” трасс в Могилевской области пообещали проводить по 4 ноября . “Основной акцент” инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС) - на пресечение нарушений ПДД пьяными водителями и “бесправниками”.

Фото иллюстративное: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

ГАИ посоветовала пешеходам в темное время суток использовать фликеры и переходить дороги только в предназначенных для этого местах, а водителям порекомендовала “быть особенно внимательными” при проезде пешеходных переходов.

На Витебщине - спецмероприятие “Безопасная область”

В управлении ГАИ УВД Витебского облисполкома сообщили о начале спецмероприятия “Безопасная область” на дорогах региона. “С сегодняшнего дня сотрудники Госавтоинспекции области переведены на усиленный вариант несения службы … Основная задача [спецмероприятия] – профилактика ДТП и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения”, - рассказал начальник управления полковник милиции Михаил Дядичкин.

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По его словам, инспекторы будут применять смешанный контроль на дорогах, чтобы:

проследить за соблюдением водителями скоростных режимов и выездом на “встречку”,

выявить “бесправников” и пьяных водителей.

Ранее Telegraf.news писал, что столичная Госавтоинспекция объявила о запуске камер, фиксирующих среднюю скорость движения транспорта, на еще одном участке дорог на подъезде к Минску. Новые камеры, которые, как сообщали ранее, должны фиксировать и наличие действующего техосмотра, заработали с 14:00 30 октября.

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