ГАИ пересела на гражданские авто для "массированной отработки" трассы на Гомельщине. А где рейды возле мест отдыха?

Опубликовано: 29.11.2024 21:41 , Обновлено: 29.11.2024

ГАИ Гомельской области сообщила о "массированной отработке" автодороги в регионе 29 и 30 ноября. Пообещали следить за нарушителями ПДД в том числе на гражданских машинах. А на Гродненщине Госавтоинспекция начала профилактическое мероприятие "Пешеход".

В Гомельской области стражи дорог решили “отработать” трассу М-10 «Граница РФ – Гомель - Кобрин». Наряды дорожно-патрульной службы (ДПС) поставили в местах, где “повышена вероятность” совершения ДТП.

В своей работе инспекторы используют гласный, негласный и смешанный контроль. “В том числе с использованием служебных транспортных средств без специальной цветографической окраски”, - предупредили в ГАИ Гомельщины.

Пообещали уделить “пристальное внимание” этим нарушениям ПДД:

управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и/ или без водительского удостоверения,

нарушение правил обгона и правил перевозки пассажиров, в первую очередь детей.

Также решили проследить, как соблюдают правила пешеходы и велосипедисты, в том числе в темное время суток.

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На Гродненщине - профмероприятие “Пешеход”

Его решили провести с 29 ноября по 1 декабря для “стабилизации обстановки на дорогах” региона. Под контролем стражей дороги оказались как пешеходы, велосипедисты и те, кто использует средства персональной мобильности (СПМ), так и водители.

В частности, инспекторы пообещали проследить, как водители соблюдают правила проезда перекрестков и пешеходных переходов, скоростные режимы, правила обгона и перевозки пассажиров.

“Дополнительно наряды ГАИ будут приближены к пешеходным переходам, а также отработают и дороги, приближенные к местам массового отдыха граждан”, - предупредили в Госавтоинспекции Гродненщины.

Как и на Гомельщине, в этом регионе стражи дорог решили уделить “повышенное внимание” выявлению пьяных водителей, а еще пешеходов, также “бесправников” за рулем. “В период отработки будет организован негласный и смешанный контроль за дорожным движением”, - добавили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция сообщила об 11-дневных рейдах в Минской и Могилевской областях. Так, профилактические мероприятия запланировали провести в период с 26 ноября по 6 декабря. Причем вместе со стражами дорог будет работать Транспортная инспекция Минтранса.

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