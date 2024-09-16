В Белтехосмотре назвали 7 случаев, когда водителям не нужно проходить техосмотр

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Опубликовано: 16.09.2024 17:52 , Обновлено: 16.09.2024

В УП "Белтехосмотр" назвали 7 случаев, когда белорусам официально разрешено не проходить технический осмотр. В список, правда, не вошла ситуация, когда у автомобиля изменился собственник. Здесь, согласно изменениям в законодательстве, отметку о прохождении ТО уже не перенесут, как раньше.

В пресс-службе предприятия обратили внимание, что отметку о пройденном техосмотре успешно перенесут (то есть заново проходить его не нужно), если речь идёт о:

внесении изменений в конструкцию транспортного средства; замене номерных агрегатов; замене регистрационных знаков; изменении цвета транспортного средства; переименовании, изменении места нахождения юридического лица (филиала, представительства и другого обособленного подразделения); изменении места жительства, фамилии, имени или отчества физического лица (индивидуального предпринимателя); внесении в графу «Особые отметки» регистрационных документов дополнительных сведений либо исключение таких сведений.

В «Белтехосмотре» также отметили, что для проверки наличия разрешения на допуск и срока его действия можно воспользоваться личным кабинетом на сайте предприятия. Эта функция также доступна в приложении GTO.BY.

Какие услуги владельцы авто в Беларуси могут получить онлайн

В “Белтехосмотре” напомнили, что владельцы машин могут получить онлайн систематизированные сведения об авто и диагностические сведения о транспорте. Первая услуга доступна на едином портале электронных услуг e-pasluga.by (код - 3.58.01) и включает данные об автомобиле на основе информации:

автоматизированной информационной системы ГАИ,

автоматизированной информационной системы разыскиваемых транспортных средств,

автоматизированной информационной системы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Белорусского бюро по транспортному страхованию,

автоматизированной информационной системы «Белтехосмотр».

Эту услугу могут получить в режиме реального времени физ- и юрлица, а также индивидуальные предприниматели. Получить сведения можно как с использованием логина и пароля, так и с применением личной электронной цифровой подписи.

В “Белтехосмотре” также напомнили, что с 15 декабря 2023 года при оказании электронной услуги из автоматизированной информационной системы предприятия предоставляют информацию не только о последнем техосмотре транспорта, а историю его прохождения за прошедшие 10 лет (при наличии).

Ранее Telegraf.news писал, что с 17 июня в Беларуси изменили порядок регистрации и постановки транспорта на государственный учёт. В ГАИ рассказали, кому нужно оформить электронный паспорт на автомобиль, а в “Белтехосмотре” объяснили, как это сделать, и сколько в итоге придётся заплатить.

В «Белтехосмотре» рассказали, как получить электронный паспорт на авто, и сколько это стоит