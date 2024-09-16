В Белтехосмотре назвали 7 случаев, когда водителям не нужно проходить техосмотр
В УП "Белтехосмотр" назвали 7 случаев, когда белорусам официально разрешено не проходить технический осмотр. В список, правда, не вошла ситуация, когда у автомобиля изменился собственник. Здесь, согласно изменениям в законодательстве, отметку о прохождении ТО уже не перенесут, как раньше.
В пресс-службе предприятия обратили внимание, что отметку о пройденном техосмотре успешно перенесут (то есть заново проходить его не нужно), если речь идёт о:
- внесении изменений в конструкцию транспортного средства;
- замене номерных агрегатов;
- замене регистрационных знаков;
- изменении цвета транспортного средства;
- переименовании, изменении места нахождения юридического лица (филиала, представительства и другого обособленного подразделения);
- изменении места жительства, фамилии, имени или отчества физического лица (индивидуального предпринимателя);
- внесении в графу «Особые отметки» регистрационных документов дополнительных сведений либо исключение таких сведений.
В «Белтехосмотре» также отметили, что для проверки наличия разрешения на допуск и срока его действия можно воспользоваться личным кабинетом на сайте предприятия. Эта функция также доступна в приложении GTO.BY.
Какие услуги владельцы авто в Беларуси могут получить онлайн
В “Белтехосмотре” напомнили, что владельцы машин могут получить онлайн систематизированные сведения об авто и диагностические сведения о транспорте. Первая услуга доступна на едином портале электронных услуг e-pasluga.by (код - 3.58.01) и включает данные об автомобиле на основе информации:
- автоматизированной информационной системы ГАИ,
- автоматизированной информационной системы разыскиваемых транспортных средств,
- автоматизированной информационной системы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Белорусского бюро по транспортному страхованию,
- автоматизированной информационной системы «Белтехосмотр».
Эту услугу могут получить в режиме реального времени физ- и юрлица, а также индивидуальные предприниматели. Получить сведения можно как с использованием логина и пароля, так и с применением личной электронной цифровой подписи.
В “Белтехосмотре” также напомнили, что с 15 декабря 2023 года при оказании электронной услуги из автоматизированной информационной системы предприятия предоставляют информацию не только о последнем техосмотре транспорта, а историю его прохождения за прошедшие 10 лет (при наличии).
Ранее Telegraf.news писал, что с 17 июня в Беларуси изменили порядок регистрации и постановки транспорта на государственный учёт. В ГАИ рассказали, кому нужно оформить электронный паспорт на автомобиль, а в “Белтехосмотре” объяснили, как это сделать, и сколько в итоге придётся заплатить.
В «Белтехосмотре» рассказали, как получить электронный паспорт на авто, и сколько это стоит