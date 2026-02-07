ГАИ отправила "Стрелу" в три области Беларуси. За кем будут следить камеры?

Опубликовано: 07.02.2026 09:42 , Обновлено: 07.02.2026

Госавтоинспекция (ГАИ) Беларуси выступила с предупреждением об ухудшении дорожной обстановки из-за снега. Впрочем, это не помешало ГАИ отправить сразу в три области экипажи спецподразделения "Стрела".

Согласно сообщению ведомства, спецподразделения “Стрела” начали контроль в городах и на дорогах Брестской, Минской и Гомельской областей.

Также инспекторы ГАИ пообещали активно следить через систему камер видеонаблюдения по всей стране с целью найти бесправников за рулём.

В связи со сложившейся погодой Госавтоинспекция призвала водителей следить за скоростью и отказаться от резких маневров.

Напомним, что Белгидромет (Белорусский государственный гидрометеорологический центр) предупредил белорусов о грядущем усилении морозов, которые придут на смену зарядившим снегопадам. Если в эти выходные благодаря очередному атмосферному фронту “потеплеет” до -10°С, то уже в начале следующей недели столбики термометров опустятся гораздо ниже.

До -28°С. Белгидромет предупредил об усилении морозов