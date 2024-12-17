ГАИ объявила усиленную отработку дорог в трёх областях Беларуси. Где вышла в рейды с милицией?

Опубликовано: 17.12.2024 09:21 , Обновлено: 17.12.2024

Госавтоинспекция призвала белорусских автомобилистов сохранять предельную внимательность в ближайшие дни из-за объявленного синоптиками оранжевого уровня метеоопасности. Однако, погода повлияла и на работу самой дорожной инспекции - в нескольких регионах ГАИ усилила работу по предупреждению ДТП. Впрочем, и плановые сезонные рейды никто не отменял. Посмотрели, к чему следует быть готовым белорусским автомобилистам на дорогах в разных регионах страны.

Усиленная работа с милицией в Минске

Так, столичная ГАИ усилила работу по предупреждению ДТП с участием пешеходов. Только накануне в официальные сводки попали два идентичных случая наезда на пешеходов - 30-летннюю женщину и 71-летнего мужчину машины сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. В обоих случаях водители не пропустили пешеходов, как того требует ПДД.

Для профилактики подобных аварий инспекторы ГАИ вышли на столичные дороги совместно с сотрудниками других служб милиции общественной безопасности. В первую очередь их направят на аварийно-опасные участки дорог, “наиболее подверженные риску совершения наездов на пешеходов”.

При этом в ГАИ пообещали уделить внимание не только водителям, но и пешеходам. С последними решили не только проводить профилактические беседы, но вручать фликеры. Водителям же пообещали напомнить правила проезда пешеходных переходов, акцентируя их внимание на управлении авто в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Контроль за остановками на Минщине

Одновременно с этим в Минской области более пристальное внимание решили уделить местам остановки и стоянки.

Так, в Солигорском районе начались рейды по местам с самым большим количеством нарушений. Под отработку ГАИ попадут следующие участки:

улица Ленина,

проспект Мира,

улица Козлова (возле ИПР).

В ГАИ предупредили, что за первое нарушение правил остановки и стоянки водителю грозит лишь предупреждение, но за повторное можно получить и штраф. Особое внимание пообещали уделить авто, припаркованным у края проезжей части, которые препятствуют движению общественного транспорта и мешают работе снегоуборочной техники.

[info_b]Напомним, за остановку или стоянку с нарушением действующих Правил дорожного движения предусмотрен штраф в 1 базовую величину (40 рублей сегодня). Для грузовиков, автобусов, тракторов, самоходных машин и прицепов этот штраф составляет 5 базовых величин (200 рублей).

Кроме того, за неправомерную стоянку на месте, специально выделенном для стоянки транспортных средств инвалидов, можно поплатиться штрафом в 2 базовые величины (80 рублей).[/info_b]

Неделю детской безопасности на Могилёвщине

А в Могилёвской области объявили Неделю детской безопасности. Начиная с 16 декабря и вплоть до 20 декабря инспекторы будут напоминать детям о безопасном поведении на дороге. Этот вопрос приобретает особую актуальность в преддверии школьных зимних каникул.

Родителей ГАИ, в свою очередь, призвала контролировать досуг своих детей и “ежедневно напоминать о мерах безопасности, объяснять, как правильно вести себя на дороге”.

Ещё один вопрос, который планируют поднимать в рамках Недели детской безопасности, это перевозка несовершеннолетних и обязательное использование детских автокресел, бустеров и ремней безопасности.

В ГАИ рассказали, когда начнут рассылать белорусским водителям «письма счастья» за неправильную остановку и проезд на «красный»

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство внутренних дел объявило о том, что по всей Беларуси начала работу система фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспорта. В свою очередь в ГАИ Минска рассказали, когда начнут рассылать «письма счастья» нарушителям в автоматическом режиме за нарушения правил остановки и стоянки, а также за проезд на “красный”.

МВД официально объявило о старте работы автоматической системы фиксации правил парковки по всей Беларуси