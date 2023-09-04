ГАИ Гродненщины пообещала "впервые" вывести на улицы "стоп-менов". Кто такие?

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Опубликовано: 04.09.2023 16:28 , Обновлено: 04.09.2023

В Гродненской области в ГАИ заявили, что с 5 сентября и до конца месяца в регионе пройдут мероприятия по обеспечению безопасности детей на дорогах под названием «Снова в школу!». В числе прочего, на улицах появятся "стоп-мены". Сообщается, что на территории региона такое мероприятие проходит впервые.

В ГАИ рассказали, что в течение месяца инспектора будут посещать родительские собрания, проводить с детьми теоретические и практические занятия по изучению безопасного маршрута «дом-школа-дом».

Кроме того, на пешеходных переходах, где много детей, будут дежурить “стоп-мены”.

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Кто такие стоп-мены?

Это люди, которые дежурят на пешеходных переходах возле школ, детских садов. Их роль заключается в том, чтобы обезопасить для детей переход дороги. Дежурные одеты в специальную экипировку: жилеты со световозвращающими элементами и макетом дорожного знака «Движение без остановки запрещено».

Фото: volkovysknews.by

На Гродненщине они впервые?

Из заявления ГАИ не понятно, что имелось ввиду, под сообщением, что данное мероприятие пройдет в области впервые, так как такие профилактические акции Госавтоинспекция проводит регулярно. Если же речь шла про стоп-менов, то и они на белорусских улицах уже были, собственно, как и в самой Гродненской области. Так, еще в 2012 году сообщалось, что на улицах Гродно были стоп-мены.

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