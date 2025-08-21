ГАИ объявила скрытые рейды на «слишком уверенных в своих силах» водителей в двух регионах Беларуси

Опубликовано: 21.08.2025 16:33 , Обновлено: 21.08.2025

Госавтоинспеция объявила скрытые рейды, ориентированные на тех, кто позволяет себе полихачить на дорогах. Пристально следить за соблюдение скоростного режима в одной из областей Беларуси пообещали вплоть до конца недели, а в одном из районов белорусской столицы - ближайшие два дня.

Профилактическое мероприятие под говорящим названием “Скорость” с 21 августа объявили в Гомельской области. Рейды с применением негласного и смешанного контроля планируют проводить на дорогах региона вплоть до воскресенья, 24 августа , а в объектив взять не только автомобилистов, но и мотоциклистов.

[inf]По данным областной ГАИ, с начала года в регионе зафиксировано 218 аварий, в которых погибли 37 человек, а ещё 235 получили травмы. Превышение скорости признали причиной двух из этих аварий, в которых травмы различной степени тяжести получили 8 человек.[/inf]

В Минске аналогичное комплексное профилактическое мероприятие решили организовать в пределах Фрунзенского района.

Превышение скорости в Гомельской ГАИ назвали одной из причин ДТП с серьёзными последствиями и перечислили несколько основных причин для лихачества.

“Водители делают это по разным причинам: кто-то торопится утром на работу, кто-то слишком уверен в своих силах и считает, что сможет справиться с любой дорожной ситуацией, а кто-то просто забывается и набирает скорость, превышая установленный предел”, - рассказали инспекторы.

Однако, какой бы ни была причина, последствия для водителя, превысившего скорость, всегда предсказуемо: как минимум - штраф, как максимум - лишение.

[inf]Согласно статье 18.12 КоАП Беларуси, штраф за превышение скорости может достигать 12 базовых величин (504 рубля на сегодняшний день). При повторном превышении скорости более чем на 20 км/ч в течении года водителя могут оштрафовать на 15 базовых (630 рублей) или лишить прав на срок до года .

Отметим, что размер штрафа за превышение напрямую зависит от того, на сколько именно превышен допустимый на данном участке порог скорости:

от 10 до 20 километров в час – до 1 базовой (42 рубля);

от 20 до 30 километров в час – от 1 до 3 базовых величин (до 126 рублей);

от 30 до 40 километров в час – от 3 до 10 базовых (до 420 рублей);

более чем на 40 километров в час – от 8 до 12 базовых (до 504 рублей).[/inf]

Кстати, до завтрашнего дня, 22 августа , по всей Беларуси также продолжаются рейдовые мероприятия ГАИ при участии налоговых инспекторов и сотрудников Транспортной инспекции Минтранса. Проверяют в ходе рейдов главным образом таксистов. Наряды ДПС следят за соблюдением таксистами условий безопасной перевозки, правил дорожного движения (ПДД) и безопасной эксплуатацией транспортных средств. Их коллеги из транспортной и налоговой инспекций параллельно вычисляют нелегальных перевозчиков.

ГАИ объявила 4 дня рейдов с налоговой и транспортной инспекции по всей Беларуси

Ранее Telegraf.news рассказывал, что этим летом белорусам начали приходить сообщения о штрафах за якобы совершённые ими нарушения Правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные “мультирадаром” ГАИ. Необычной деталью, которая насторожила некоторых получателей, стало то, что сообщения начали приходить не привычным образом — по почте, а через мессенджеры. Узнали, что известно об этих сообщениях.

Белорусам начали приходить сообщения о штрафах за нарушения ПДД в мессенджеры. Что известно?