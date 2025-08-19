ГАИ объявила 4 дня рейдов с налоговой и транспортной инспекции по всей Беларуси
Госавтоинспекция (ГАИ) объявила 4 дня рейдовых мероприятий, к которым также присоединятся налоговые инспекторы и сотрудники Транспортной инспекции Минтранса. Проверять в ходе рейдов, намеченных во всех регионах Беларуси, планируется пассажирских перевозчиков.
Целью профилактического мероприятия, намеченного на 19 - 22 августа , в ГАИ назвали “повышение безопасности перевозок пассажиров в такси”. Для этого наряды ДПС планируют следить за соблюдением таксистами условий безопасной перевозки, правил дорожного движения (ПДД) и безопасной эксплуатацией транспортных средств. Их коллеги из транспортной и налоговой инспекций будут параллельно вычислять нелегальных перевозчиков.
Как пояснила представитель главного управления ГАИ МВД Анна Банадык, “меры административного воздействия” (то есть штрафовать и решать вопрос о конфискации транспортного средства) будут применять не только водителей, но и руководителей организации, занимающихся пассажирскими перевозками. Последних могут привлечь к ответственности, в частности, за нарушения допуска к работе водителей и за выпуск на линию неисправного транспорта.
[inf]Согласно официальной статистике ГАИ, только за летние месяцы по вине таксистов в Беларуси произошло 28 аварий, в которых пострадали три человека.[/inf]
В пресс-службе столичной ГАИ также рассказали, на какие именно нарушения со стороны водителей такси планируют обращать внимание инспекторы в первую очередь в рамках нынешних рейдов:
- управление автомобилем в состоянии опьянения,
- управление авто без водительских прав,
- обгон в запрещенных местах,
- превышение скорости,
- нарушение правил проезда пешеходных переходов,
- эксплуатация неисправного транспорта или без соответствующего разрешения,
- нарушение условий безопасной перевозки пассажиров.
Кроме того, в УГАИ ГУВД Мингорисполкома пообещали дополнительно усилить контроль за работой таксистов-иностранцев .
Ранее, как сообщил Telegraf.news, Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси освежило статистику государственного реестра пассажирских перевозчиков. Посмотрели, как изменился рынок такси в Беларуси с 1 ноября 2024 года, когда официально заработал реестр, и сколько таксистов лишились своих транспортных средств из-за того, что не вошли в него.
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