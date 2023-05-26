ГАИ объявила с 26 по 29 мая рейды на дорогах Беларуси у границ Украины и России

Опубликовано: 26.05.2023 11:20 , Обновлено: 26.05.2023

Сотрудники белорусской Госавтоинспекции в грядущие выходные планируют провести "массированную отработку аварийно-опасных участков автомобильных дорог", в том числе, в направлении государственной границы с Россией и Украиной. Мероприятия стартуют уже сегодня 26 мая, и продлятся все выходные.

Рейды ГАИ в Могилёвской области

Так, инспекторы могилёвской ГАИ возьмут под усиленный контроль трассу Р-31 в Бобруйске (от автомобильной дороги М-5/Е 271), которая идёт через Мозырь к границе Украины (Новая Рудня). Рейды анонсированы на период с 26 по 29 мая, сообщили в телеграм-канале “Милиция Могилёвщины”.

В ГАИ Могилёвщины сообщили, что внимание инспекторов будет приковано главным образом к нарушениям тех правил дорожного движения (ПДД), которые являются основными причинами аварий с тяжкими последствиями, а именно:

управление транспортом в нетрезвом состоянии

управление авто водителями без удостоверения

нарушение скоростных режимов

нарушение правил перевозки пассажиров (в том числе - детей)

непредоставление преимущества в движении пешеходам

нарушения правил дорожного движения в темное время суток (наличие световозвращающих элементов у пешеходов и соблюдение ПДД нетрезвыми пешеходами)

Рейды ГАИ в Брестской области

Массовые рейдовые мероприятия анонсировали и в ГАИ Брестской области. Здесь инспекторы в усиленном режиме будут работать на дорогах местного значения, а также в сельских населенных пунктах с 26 по 28 мая.

Как сообщили в Госавтоинспекции, под особым контролем будут Барановичский, Дрогичинский, Жабинковский, Малоритский, Пружанский и Столинский районы. В частности, усиленные патрули планируют направить на участки автомобильных дорог Р-4 «Барановичи-Ляховичи», а также Р-43 «Граница РФ–Кричев–Бобруйск–Ивацевичи».

Как и на Могилёвщине, внимание будет уделяться нарушения ПДД, которые могут спровоцировать ДТП с тяжкими последствиями.

Рейды в Гомельской области

С 26 по 27 мая инспекторы Гомельщины проведут отработку трассы М-5 «Минск – Гомель».

Сообщается, что сотрудники ГАИ будут использовать как гласный, так негласный и смешанный контроль. Особый контроль будет направлен на пешеходов и велосипедистов.

Не оставят без внимания и выявление нетрезвых водителей. Также в ГАИ будут следить за соблюдением скоростного режима, нарушением правил обгона и перевозки пассажиров.

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Напомним, в настоящее время водители в Беларуси обязаны даже в светлое время суток включать во время движения ближний свет фар или дневные ходовые огни. Это требование введено в связи с республиканским комплексным мероприятием “Внимание — дети!” и за его нарушение предусмотрены штрафы.

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