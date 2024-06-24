ГАИ объявила рейды по парковкам в двух городах Беларуси. За что инспекторы выпишут штраф в 80 рублей?

Опубликовано: 24.06.2024 20:50 , Обновлено: 24.06.2024

Госавтоинспекция сообщила о профилактической акции "Стоп-парковка", которую запланировали провести в Минске с 25 по 27 июня и которую уже начали в Гомеле. А ГАИ Могилевщины предупредила об "усиленном контроле" за дорожным движением по 25 июня.

Акцию “Стоп-парковка” инспекторы уже провели в Советском районе Гомеле и пообещали продолжить в других частях областного центра. Сотрудники ГАИ проверили, соблюдают ли водители правила парковки в местах, предназначенных для инвалидов.

В частности, инспекторы организовали рейды возле крупных торговых центров города и в местах, где специальными дорожными знаками и разметкой выделили парковку для людей с ограниченными возможностями.

В ГАИ пояснили, что парковать автомобиль в месте, обозначенном знаком 7.17 «Инвалид», вправе все инвалиды I и II групп, а также те, кто их перевозит. Инвалиды III группы и сопровождающие их имеют право парковаться на этих местах и применять соответствующую наклейку только при условии наличия у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата.

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В ведомстве отдельно подчеркнули, что лишь наличие такой наклейки на дает водителю право парковаться в местах для инвалидов. За неправомерную парковку авто на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, можно получить штраф в размере двух базовых величин ( 80 рублей).

К слову, инспекторы вправе эвакуировать авто, припаркованное с нарушением ПДД, отметили в управлении Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома.

На Могилевщине - “усиленный контроль” на дорогах

По 25 июня инспекторы дорожно-патрульной службы в этой области пообещали провести “целевые мероприятия” по предупреждению ДТП с участием двухколесного транспорта. Кроме того, контроль за пьяными водителями и бесправниками.

Рейды и профилактические акции ГАИ проводит сейчас и в других областях Беларуси. Ранее Telegraf.news рассказывал, за кем по 30 июня “усилят надзор” на Брестчине, а за кем - на Гомельщине.

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