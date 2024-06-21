ГАИ Беларуси объявила скрытые рейды до конца июня. У каких "объектов" пообещали "отработать" дороги?

Опубликовано: 21.06.2024 13:31 , Обновлено: 21.06.2024

Госавтоинспекции двух областей — Брестской и Гродненской — объявили о патрулировании дорог в предстоящие выходные, с 21 по 23 июня. Сотрудники ГАИ решили проверить соблюдение скорости, правила дорожного движения и перевозки детей, а также многое другое. Кроме того, о "профилактических мероприятиях" накануне предупредили и в других областях: где-то инспекторы пообещали штрафовать водителей "маршруток", а где-то — любителей электросамокатов.

На Брестчине — акция “Бесправному за рулём не место”

В пресс-службе ГАИ УВД Брестского облисполкома сообщили, что с 24 по 30 июня пройдёт профилактическое мероприятие «Бесправному за рулём не место». В рамках многочисленных рейдов сотрудники ГАИ пообещали “усилить надзор” за дорожным движением, а также добавили, что патрули разместятся в местах массового отдыха, проведения праздников, около магазинов и торговых точек, которые работают 24/7. Правда, касается это Брестской области или всей Беларуси, — в ведомстве не уточнили. При этом контроль за дорогами решили провести скрыто, с использованием автомобилей без специальной цветографической окраски.

На Гродненщине в поле зрения ГАИ — “маршрутки”

В то же время ГАИ УВД Гродненского облисполкома “в целях обеспечения безопасности” пообещали “отработать” автодороги республиканского и местного значения. Рейды продлятся с 21 по 23 июня. Под контролем окажется соблюдение скорости, правила обгона и перевозки пассажиров (в том числе на велосипедах). Также в ведомстве предупредили:

“Не останется без контроля транспорт сельскохозяйственных предприятий и маршрутные транспортные средства”.

На Минщине — акция «Скорость»

В ведомстве [link href=“https://t.me/minobl_uvd/39507” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что за 5 месяцев 2024 года на территории Минской области из-за превышения скоростного режима произошло 41 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 48 — получили травмы различной степени тяжести.

В целях профилактики на предстоящих выходных, с 21 по 23 июня, ГАИ Минской области запланировала акцию «Скорость», в ходе которой инспекторы напомнят водителям об ответственности за «лихачество». При несении службы стражи дорог пообещали использовать гласный, негласный и смешанный контроль с использованием измерителей скорости на потенциально опасных участках дорог и улиц.

Кроме того, с 21 по 23 июня на территории Минщины запланировали провести акцию под названием «Колёс меньше — опасности больше» , [link href=“https://belta.by/regions/view/aktsija-gai-koles-menshe-opasnosti-bolshe-projdet-v-minskoj-oblasti-21-23-ijunja-642583-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] информагентство «БелТА». В Госавтоинспекции подчеркнули, что мероприятия проводятся для предотвращения аварий и нарушений ПДД с участием мотоциклистов, велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности. К последним, напомним, относятся электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, электроскейтборды, моноколёса и пр. При этом стражи дорог пообещали обратить особое внимание на грубые нарушения, среди которых:

управление в нетрезвом виде или без прав; участие в дорожном движении транспорта без регистрации.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

На Гомельщине — акция «Перевози по правилам»

В тоже время в ГАИ УВД Гомельского облисполкома [link href=“https://t.me/uvdgomel/20067” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] о проведении акции «Перевози по правилам», которую запланировали провести с 20 по 25 июня. Инспекторы отметили, что с начала года на дорогах области произошло 18 ДТП, в которых 17 детей получили различные травмы, а два ребёнка и вовсе погибли.

В связи с этим сотрудники ГАИ решили провести акцию, чтобы «сократить количество таких ДТП и привить взрослым добросовестный подход к безопасности детей». Также в ведомстве напомнили, что поездка без использования автокресла (бустера) возможна для детей до 12 лет только в двух случаях:

если рост ребёнка превышает 150 сантиметров;

во время поездки в автомобиле-такси.

Помимо этого, на Гомельщине инспекторы ГАИ [link href=“https://t.me/uvdgomel/20061” target=“_blank” rel=“noopener”] начали [/link] проверять соблюдение правил перевозки пассажиров и технического состояния «маршруток». Например, в результате одного из последних рейдов стражи дорог выявили следующие нарушения:

перевозка пассажиров сверх нормы;

высадка пассажиров вне установленных мест;

проезд перекрёстка на красный сигнал светофора;

использование телефона во время движения;

нарушение правил обгона и маневрирования.

Ранее Telegraf.news писал, что знак «Стоп» является одним из важнейших дорожных знаков приоритета, игнорирование которого может привести к серьёзным последствиям. Несмотря на его очевидную важность, многие водители игнорируют его главное требование, вытекающее из названия — «движение без остановки запрещено» — и не останавливаются перед ним. Помимо прямой опасности, которую представляет такое беспечное поведение на дороге, существует ещё одна — риск получить немалый штраф, а в некоторых случаях — даже лишиться водительских прав.

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