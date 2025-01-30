ГАИ объявила рейды по маршруткам в двух регионах Беларуси. Но следить пообещали не только за ними

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Опубликовано: 30.01.2025 11:49 , Обновлено: 30.01.2025

Столичная Госавтоинспекция объявила двухдневные профилактические рейды, направленные на предупреждение нарушений законодательства в сфере пассажирских перевозок. Взяли под контроль маршрутный транспорт и ещё в одном белорусском регионе, а уделить более пристальное внимание на дорогах инспекторы пообещали не только маршрутчикам, но другим автомобилистам.

Журналисты Telegraf.news провели мониторинг официальных информационных каналов Госавтоинспекции и выяснили, что водители маршрутного транспорта в ближайшие два дня - 30 и 31 января - будут в объективе внимания инспекторов Минска и Могилёвщины.

Так, в УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что с 30 января столичные инспекторы будут заниматься повышением безопасности дорожного движения и профилактикой аварийности пассажирского транспорта, а именно:

проверять техническое состояние маршрутных транспортных средств,

контролировать соблюдение водителями маршрутных транспортных средств Правил дорожного движения (ПДД).

Однако усилить внимание на дороге в эти дни следует не только водителям маршруток и автобусов, но и остальных транспортных средств: инспекторы пообещали дополнительно следить за:

предоставлением преимущества маршрутным транспортным средствам,

движением по полосам, предназначенным для такого транспорта.

“В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении”, - предупредил начальник отдела по агитации и пропаганде столичной Артём Нехай.

А Могилёвская ГАИ, в свою очередь, поделилась видео нарушений, которые уже зафиксировали в рамках аналогичных рейдов местные инспекторы. Так, двух водителей в областном центре привлекли к административной ответственности за то, что они на одном из перекрёстков повернули налево из средней полосы, где это запрещали делать знаки.

Кстати, аналогичное профилактическое мероприятие, нацеленное на водителей маршруток и автобусов, до 31 января проходит и в Гродненской области . Там водителям, в частности, пригрозили штрафами до 210 рублей за вождение в состоянии опьянения.

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Ранее Telegraf.news также рассказал о первых результатах республиканской акции “За рулём — не на связи”, которая сейчас проходит по всей стране. Профилактические мероприятия запланированы до 4 февраля.

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