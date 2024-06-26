В ГАИ рассказали, кто из белорусов теперь обязан оформить электронный паспорт на автомобиль

Опубликовано: 26.06.2024 15:15 , Обновлено: 26.06.2024

В Беларуси с 17 июня изменили порядок регистрации и постановки транспорта на государственный учёт. В Госавтоинспекции рассказали о водителях, кому в незамедлительном порядке нужно оформить электронный паспорт на свой автомобиль.

В первую очередь нововведения коснулись транспортных средств, которые привезли в Республику из-за рубежа, а также тех, что выпустили в Беларуси или странах ЕАЭС. Для постановки на учёт теперь обязательно нужен электронный паспорт и документы, которые смогут подтвердить законность приобретения того или иного автомобиля.

[info_b]ПТС — это электронный документ, который оформляется и хранится в специальной автоматизированной системе. В нём содержится вся информация о транспортном средстве: его технические данные, сведения о ДТП и прохождении техосмотра, ремонте и др. Паспорт необходим для регистрации транспортного средства в ГАИ.[/info_b]

По словам инспекторов ГАИ, новые правила призваны упростить процедуру постановки авто на госучёт. Другими словами, стопку бумаг, которые ранее необходимо было предоставлять автовладельцам, заменил электронный ПТС.

“Мы видим, что гражданам либо юрлицам становится с каждым годом всё проще регистрировать транспорт. Кроме того, мы идём по пути сокращения максимальных сроков осуществления административных процедур: раньше это было 10 рабочих дней, а сейчас — 7”, — отметили в ГАИ.

Также, по словам инспекторов, если, к примеру, в 2023 году человек приходил на регистрацию, ему приходилось нести с собой “достаточно увесистый пакет документов”. Сегодня же все вопросы по ввезённым автомобилям закрываются на таможне. “Мы по электронному ПТС, не тревожа человека, скорее всего в течение 1-2 дней после обращения выдадим ему регистрационный документ”, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

При этом в ГАИ не отрицают, что в будущем электронный паспорт, возможно, будет нужен для всех автомобилей, которые находятся на территории Беларуси. Пока необходимости вводить такую норму нет.

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