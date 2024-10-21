ГАИ Беларуси пообещала штрафовать должностных лиц этих предприятий. На кого объявила скрытые рейды?

Опубликовано: 21.10.2024 16:16 , Обновлено: 21.10.2024

Сотрудники УВД Минского облисполкома объявили о проведении "комплекса мероприятий" на дорогах области с 22 по 25 октября. Так, инспекторы пообещали останавливать и штрафовать водителей большегрузов, которые перевозят крупногабаритные товары, строительные и лесные материалы и т.п. не по правилам. В случае, если стражи дорог выявят нарушение, достанется и должностным лицам.

В ведомстве обратили внимание, что спецкомплекс проводится в целях профилактики нарушений и снижения тяжести последствий ДТП с участием большегрузов. Так, с 22 по 25 октября ГАИ Минской области запланировала провести скрытый контроль за соблюдением ПДД. В случае нарушений инспекторы пообещали штрафовать не только водителей, но и должностных лиц организаций и предприятий, перевозящих грузы.

[info_b]В Госавтоинспекции рассказали, что только за первую половину октября водители грузовых автомобилей совершили 11 ДТП, в которых 1 человек погиб и 11 получили ранения различной степени тяжести.[/info_b]

Вместе с этим инспекторы напомнили, что:

при перевозке масса перевозимого груза и распределении нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных изготовителем транспортного средства;

перед началом движения и в пути следования водитель обязан при наличии объективной возможности контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения.

“Если размещение, крепление, состояние груза создают угрозу безопасности дорожного движения, водитель должен принять меры к устранению возникшей опасности либо прекратить дальнейшее движение”, — отметили в ГАИ.

Перевозка груза запрещается, если он:

создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения:

ограничивает водителю обзорность дороги;

затрудняет управление транспортным средством, нарушает его устойчивость;

закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные, временные номерные и опознавательные знаки транспорта, а также препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой при неисправных световых указателях поворотов;

создаёт шум, пылит, загрязняет дорогу и окружающую среду.

Ранее Telegraf.news писал, что инспекторы ГАИ УВД Мингорисполкома напомнили водителям о важности проверки одной из систем, неисправность которой может повлечь за собой опасность для дорожного движения

«Несёт опасность для дорожного движения» — ГАИ потребовала от белорусских водителей проверять эту систему перед каждой поездкой