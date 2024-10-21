ГАИ Беларуси пообещала штрафовать должностных лиц этих предприятий. На кого объявила скрытые рейды?
Сотрудники УВД Минского облисполкома объявили о проведении "комплекса мероприятий" на дорогах области с 22 по 25 октября. Так, инспекторы пообещали останавливать и штрафовать водителей большегрузов, которые перевозят крупногабаритные товары, строительные и лесные материалы и т.п. не по правилам. В случае, если стражи дорог выявят нарушение, достанется и должностным лицам.
В ведомстве обратили внимание, что спецкомплекс проводится в целях профилактики нарушений и снижения тяжести последствий ДТП с участием большегрузов. Так, с 22 по 25 октября ГАИ Минской области запланировала провести скрытый контроль за соблюдением ПДД. В случае нарушений инспекторы пообещали штрафовать не только водителей, но и должностных лиц организаций и предприятий, перевозящих грузы.
[info_b]В Госавтоинспекции рассказали, что только за первую половину октября водители грузовых автомобилей совершили 11 ДТП, в которых 1 человек погиб и 11 получили ранения различной степени тяжести.[/info_b]
Вместе с этим инспекторы напомнили, что:
- при перевозке масса перевозимого груза и распределении нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных изготовителем транспортного средства;
- перед началом движения и в пути следования водитель обязан при наличии объективной возможности контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения.
“Если размещение, крепление, состояние груза создают угрозу безопасности дорожного движения, водитель должен принять меры к устранению возникшей опасности либо прекратить дальнейшее движение”, — отметили в ГАИ.
Перевозка груза запрещается, если он:
- создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения:
- ограничивает водителю обзорность дороги;
- затрудняет управление транспортным средством, нарушает его устойчивость;
- закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные, временные номерные и опознавательные знаки транспорта, а также препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой при неисправных световых указателях поворотов;
- создаёт шум, пылит, загрязняет дорогу и окружающую среду.
Ранее Telegraf.news писал, что инспекторы ГАИ УВД Мингорисполкома напомнили водителям о важности проверки одной из систем, неисправность которой может повлечь за собой опасность для дорожного движения
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