ГАИ объявила об установке в Беларуси светофоров "нового поколения"

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Опубликовано: 02.12.2025 13:20 , Обновлено: 02.12.2025

Госавтоинспекции Витебской области 2 декабря объявила об установке на улицах города светофоров "нового поколения". Пока светофоры, которые должны улучшить безопасность на дорогах областного центра, появились лишь на одном перекрёстке. Узнали, в чём их особенность.

Светофоры обновили на перекрёстке в точке пересечения улиц Замковая и Калинина. На “новый уровень” устройство, как заявили в областной ГАИ, вывела контурная LED-подсветка - она загорается то красным, то жёлтым, то зелёным, дублируя соответствующий сигнал светофора.

“Это не просто красиво — это шаг к повышению безопасности на дорогах”, - презентовали новинку в ГАИ.

















Как утверждают разработчики нового дизайна, яркая LED-подсветка делает сигналы светофора “более заметными”, как в тёмное, так и в светлое время суток и, по сравнению с обычными светофорами, обеспечивает “улучшенную видимость” при плохих погодных условиях - в туман, во время дождя или снегопада.

[inf]LED–светодиоды помимо всего прочего отличаются более высокой энергоэффективностью, по сравнению с традиционными аналогами, более продолжительным сроком службы и практически мгновенным включением, поэтому их довольно часто используют дорожники во многих странах мира. [/inf]

В ГАИ Минска рассказали, когда жёлтый сигнал светофора «равнозначен красному». А когда можно идти на запрещающий?

Ранее Telegraf.news рассказал о другой новинке, которая появилась в оснащении белорусских дорог минувшим летом - трассе с “эффектом мерцания”. Первый участок, который будет подавать водителю дополнительные сигналы в тёмное время суток, появился в Гомельской области.

«Особенно круто на поворотах!» — ГАИ внедрила на одной из белорусских дорог эффекты мерцания