В Минске пикап насмерть сбил на «зебре» 8-летнего мальчика

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Опубликовано: 11.01.2025 09:43 , Обновлено: 11.01.2025

Вечером 10 января на улице Космонавтов в Минске произошло смертельной ДТП - под колеса пикапа на нерегулируемом пешеходном переходе угодил 8-летний мальчик.

Обновлено Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении водителя Ford по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Беларуси. Данная статья за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусматривает наказание от исправительных работ на срок до двух лет до тюремного заключения на срок до пяти лет, а также лишение водительских прав.

По предварительным данным столичной Госавтоинспекции, виновником смертельной аварии стала 28-летняя водитель автомобиля Ford. Именно она, по версии инспекторов, не предоставила ребёнку преимущество в движении и сбила его на “зебре”. От полученных травм ребёнок скончался на месте ДТП.









В Следственном комитете, специалисты которого работали на месте происшествия, свою версию произошедшего пока не озвучивали. Там заявили, что пока устанавливают все обстоятельства произошедшего и обратились к очевидцам ДТП с просьбой поделиться любой информацией, которая могла бы быть полезной следователям.

[info_b]Очевидцы могут обращаться в СК по следующим телефонам: (8017) 389-55-55 и (8029) 159-08-35.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях ещё одно смертельное ДТП с участием ребёнка произошло в Витебске. Там Mercedes-Benz Sprinter сбил 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Выяснилось, что водитель не остановился на запрещающий сигнал светофора.

В Витебске бус сбил 9-летнего мальчика — он погиб