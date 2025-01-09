В Витебске бус сбил 9-летнего мальчика - он погиб

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Опубликовано: 09.01.2025 16:07 , Обновлено: 09.01.2025

В Витебске днем 9 января автомобиль Mercedes-Benz Sprinter наехал на 9-летнего мальчика, в результате чего он скончался в больнице. В Следственном комитете (СК) опубликовали видео аварии.

По предварительной [link href=“https://t.me/pressmvd/15616” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] МВД, около 13:00 бус при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора не предоставил преимущество мальчику. В СК [link href=“https://t.me/skgovby/12382” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link], что ДТП случилось на проспекте Черняховского в Витебске.

Фото: МВД Беларуси

Там сообщили, что ребенок скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси. Максимальный срок наказания за это - 5 лет тюрьмы.

Фото: МВД Беларуси

В МВД напомнили, что водителям при проезде регулируемого перекрестка нужно неукоснительно соблюдать требования сигналов светофора.