ГАИ объявила новые негласные рейды с 19 по 21 мая. Кого и где будут ловить?

Опубликовано: 19.05.2023 07:57 , Обновлено: 19.05.2023

Госавтоинспекция Минска объявила об очередных "профилактических мероприятиях" на столичных дорогах, которые начнутся уже сегодня, 19 мая, и растянутся на все выходные. До 21 мая инспекторы будут пристально следить за соблюдением скоростного режима, причём работать будут как гласно, так и негласно. В ГАИ рассказали, какие транспортные средства будут на особом контроле в этот раз.

В первую очередь внимание инспекторов будет направлено на каршеринговые авто и мототранспорт, сообщили в ГАИ Минска.

“Для этого инспекторы проведут рейдовые мероприятия с применением гласного, негласного и смешанного контроля, с привлечением служебных автомобилей как с цветографической раскраской, так и в гражданском исполнении, а также мотопатрулей”, - рассказали там.

Помимо выявления нарушителей и пресечения фактов нарушения Правил дорожного движения дорожные инспекторы также планируют провести широкую информационно-разъяснительную работу, направленную на предупреждение ДТП из-за несоблюдения скоростного режима.

“Превышение скорости по-прежнему остаётся одной из основных причин совершения дорожных аварий. Такие происшествия, как правило, сопряжены с гибелью людей и тяжёлым материальным либо моральным ущербом”, - подчеркнули в ГАИ.

Согласно статистике, озвученной минской Госавтоинспекции, только за первые четыре месяца этого года по вине водителей, не соблюдавших скоростной решим, в Минске произошло 10 аварий, в которых погиб 1 человек, а 10 - получили различные по степени тяжести травмы.

Напомним, что с 25 мая по 5 июня Госавтоинспекция на особый контроль возьмёт также вопрос безопасности детей на дороге. Водителям в этот период в обязательном порядке нужно будет днём включать ближний свет фар или дневные ходовые огни.

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Кроме того, в последнее время правоохранительные органы Беларуси всё чаще стали привлекать к ответственности автомобилистов на основании видео, которые появляются в интернете. Штрафы выписывают не только за превышение скорости, но и за выезд на встречку и опасные манёвры.

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О таком «негласном контроле» на дорогах белорусские инспекторы ГАИ сообщают регулярно, поэтому водителям следует сохранять бдительность за рулём.