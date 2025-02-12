ГАИ объявила "массированные отработки" в 3 областях Беларуси. За чем будут следить?

Опубликовано: 12.02.2025 15:21 , Обновлено: 12.02.2025

ГАИ Могилёвской, Витебской и Гродненской областей объявила рейды на территории регионов, цель которых — обезопасить уязвимых участников движения и предупредить наезды на пешеходов. Кроме того, ранее о подобной акции сообщили в ГАИ Минского района. Журналисты Telegraf.news разузнали, на что именно будут обращать внимание инспекторы ДПС.

Могилёвщина

В ГАИ Могилёвской области рассказали, что в период с 13 по 16 февраля на территории региона пройдут “целевые мероприятия”, направленные на предупреждение наездов на уязвимых участников дорожного движения. Ожидается, что инспекторы ДПС проведут “массированные отработки” аварийно-опасных участков трасс. Особое внимание пообещали уделить пешеходам.

Витебщина

ГАИ Витебской области также усилила контроль за безопасностью участников дорожного движения. Так, с 12 по 14 февраля на территории региона пройдут профилактические мероприятия, во время которых запланированы рейды по отработке наиболее аварийных участков дорог и пешеходных переходов.

В ведомстве предупредили, что в этот период инспекторы ДПС будут работать не только в форме гласного, но и смешанного контроля. Кроме того, они решили проконтролировать соблюдение скорости и правила проезда пешеходных переходов.

Гродненщина

В целях “усиления дисциплины” участников дорожного движения и предупреждения ДТП ГАИ Гродненщины объявила профилактические мероприятия, который пройдут на территории области с 10 по 14 февраля. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделено двум нарушениям.

Речь идёт о нарушениях, связанных с правилами проезда перекрёстков и пешеходных переходов. Так, на протяжении четырёх дней ГАИ пообещала «дополнительно» организовать целый комплекс мероприятий по предупреждению ДТП на этих участках дорог, [link href=“https://dzyannica.by/content/proezd-perekrestkov-i-peshehodnyh-perehodov-na-osobom-kontrole” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] щучинская районная газета «Дзяннiца».

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«Согласно требованиям, водитель обязан уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах при одновременном для обоих разрешающем сигнале регулировщика или светофора», — напомнил старший госавтоинспектор отдела ГАИ Щучинского РОВД Руслан Маркевич.

Минский район

Ранее ГАИ Минского района объявила семидневные рейды в рамках профилактической акции под названием “Безопасность пассажиров”. Ожидается, что на протяжении этого времени сотрудники ДПС будут проверять как перевозчиков пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении (автобусов и маршруток), так и водителей на личном транспорте.

Так, с 12 по 18 февраля акцию запланировали провести на всей территории Минского района. По словам представителей ГАИ, это необходимо для того, чтобы повысить безопасность дорожного движения, предотвратить и снизить тяжести последствий ДТП, [link href=“https://pristalica.by/11022025/perevozchikam-passazhirov-prigotovitsya-gosavtoinspekcziya-pristolichya-budet-proveryat-voditelej/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] издание Pristalica.

Ожидается, что инспекторы ДПС не только напомнят водителям правила перевозки пассажиров, при этом акцентируя внимание на использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности, но и проведут контроль их использования. Более того, для проверки максимального количества водителей ГАИ пообещала провести специальное комплексное мероприятие «Фильтр».

Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ Витебской области показала, как на практике работает система мониторинга общественной безопасности, которая «ловит» водителей за разговоры на дороге.

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