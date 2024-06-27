ГАИ объявила "массированную отработку" автодорог на Минщине. Кому пообещали "особое внимание"?

Опубликовано: 27.06.2024 20:59 , Обновлено: 27.06.2024

Госавтоинспекция пообещала провести "массированную отработку" двух автодорог в Минской области с 28 по 30 июня. Среди прочего инспекторы проконтролируют соблюдение скоростных режимов водителями там.

Так, под “особым контролем” сотрудников ГАИ в эти дни - аварийно-опасные участки автомобильных дорог М-4 «Минск - Могилев» и Р-28 “Минск - Молодечно - Нарочь”. Отработку инспекторы пообещали провести с помощью негласного и смешанного контроля.

Дорожно-патрульная служба уделит “пристальное внимание” таким нарушениям, как:

управление транспортными средствами в состоянии опьянения и (или) без прав,

непредоставление преимущества пешеходам,

нарушение ПДД пешеходами и теми, кто использует средства персональной мобильности (СПМ), особенно в темное время суток,

нарушение скоростных режимов и правил перевозки пассажиров, детей в том числе.

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“Особое внимание - пресечению нарушений ПДД водителями двухколесных и маршрутных транспортных средств”, - подчеркнули в Telegram-канале “УВД Минского облисполкома”.

В ГАИ посоветовали водителям при планировании поездки учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать правила обгона, скоростные режимы и не только. А пешеходам, конечно же, следует обозначить себя фликерами в темное время суток.

Кроме того, Госавтоинспекция порекомендовала сообщать о “грубых нарушениях” водителей и пешеходов по телефонам 229-04-44 или 102.

Ранее Telegraf.news рассказывал, кому из белорусских водителей срочно нужно оформить электронный паспорт на свое авто в связи с законодательными изменениями. В первую очередь они затронули транспортные средства, которые привезли в Беларусь из-за границы.

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