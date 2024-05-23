ГАИ объявила 6-дневные рейды на тех, у кого "большие задолженности". В какой области Беларуси?

Опубликовано: 23.05.2024 20:17 , Обновлено: 23.05.2024

Сотрудники ГАИ УВД Брестского облисполкома объявили о проведении рейдов на территории области. Так, в период с 23 по 28 мая вместе с отделом принудительного исполнения правоохранители будут искать тех, у кого "большие задолженности". Кроме того, рейды объявили и в других регионах Республики.

По словам инспекторов ГАИ, мероприятия направлены на “задержание транспортных средств и неплательщиков”, у которых “большие задолженности”. Причина — правонарушения против безопасности дорожного движения. Кроме того, пристальное внимание сотрудники охраны правопорядка пообещали уделить тем, кто нарушал “эксплуатацию транспортных средств с помещением последних на охраняемую стоянку”.

Тем временем в Гродно сотрудники “Белтехосмотра” вышли в совместные с инспекторами ГАИ рейды и сообщили, что всего за полчаса работы выявили три нарушения на дорогах. В ГАИ Гродненщины заверили, что такие мероприятия будут продолжаться.

Также там рассказали, что рейды организовали для проверки прохождения авто техосмотра. На улицах города останавливали водителей, проверяли документы, оценивали техническое состояние машины. В ГАИ Гродненщины отметили, что такие мероприятия проводят в области на регулярной основе. «Как правило, без нарушителей не обходится. Водители пренебрегают диагностикой личных авто», — отметили в ведомстве.

«Штраф» — почти 14 тыс. рублей. Белоруска поразила подписчиков в TikTok тем, как закончилась ее поездка на каршеринге

Госавтоинспекция Гомельской области запланировала на 24 и 25 мая массированную отработку автодорог М-8 «гр. Российской Федерации – Витебск – Гомель – гр. Украины» и Р-31 «Бобруйск – Мозырь – гр. Украины» в местах с «наибольшей вероятностью нарушения правил дорожного движения».

Внимание инспекторов — на пресечение «грубых нарушений ПДД»: управление транспортом в состоянии опьянения и (или) без водительских прав, превышение скорости, нарушение правил обгона и перевозки пассажиров. Также пообещали проконтролировать пешеходов, особенно тех, кто находится на дороге в нетрезвом виде и кто не использует фликеры в темное время суток.

«Не останутся без внимания и мотоциклисты», — заверили в ГАИ Гомельщины. При работе инспекторы запланировали использовать гласный, негласный и смешанный контроль, а также приборы фото- и видеофиксации.

ГАИ Минска и Госавтоинспекция Витебской области сообщили о специальном комплексном мероприятии «Внимание — дети!», которое проведут с 25 мая по 5 июня. Инспекторы пообещали напомнить детям ПДД, сделав акцент на «привитии навыков безопасного поведения на дороге». Для этого в школах Минска запланировали провести тематические акции, занятия и беседы с использованием видеофильмов и не только.

В Гродно в рейды на дорогах вышли сотрудники «Белтехосмотра». Где водителям ждать массированную отработку в других областях?