В Гродно в рейды на дорогах вышли сотрудники "Белтехосмотра". Где водителям ждать массированную отработку в других областях?

Опубликовано: 23.05.2024 19:38 , Обновлено: 23.05.2024

В Гродно сотрудники "Белтехосмотра" вышли в совместные с инспекторами Госавтоинспекции рейды и сообщили, что за всего за полчаса работы выявили три нарушения на дорогах. В ГАИ Гродненщины заверили, что такие мероприятия будут продолжены. В других регионах инспекторы запланировали массированную отработку автодорог и спецмероприятие.

Как пояснили в ГАИ Гродненской области, рейды организовали для проверки прохождения авто техосмотра. На улицах города останавливали водителей, проверяли документы, оценивали техническое состояние машины.

В ГАИ Гродненщины рассказали, что такие мероприятия проводят в области на регулярной основе. “Как правило, без нарушителей не обходится. Водители пренебрегают диагностикой личных авто”, - отметили в ведомстве.

И добавили, что инспекторы проверяют техническое состояние транспорта и наличие у него допуска к участию в дорожном движении не только во время рейдов, и но и при “повседневном контроле”.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством без допуска к участию в дорожном движении можно получить штраф в размере до трех базовых величин ( 120 рублей). Если же “словят” без техосмотра повторно в течение года, то размер штрафа увеличится до пяти базовых ( 200 рублей).

На Гомельщине - массированная отработка автодорог

Госавтоинспекция Гомельской области запланировала на 24 и 25 мая провести массированную отработку автодорог М-8 «гр. Российской Федерации – Витебск – Гомель – гр. Украины» и Р-31 «Бобруйск – Мозырь – гр. Украины» в местах с “наибольшей вероятностью нарушения правил дорожного движения (ПДД)”.

Внимание инспекторов - на пресечение “грубых нарушений ПДД”: управление транспортом в состоянии опьянения и (или) без водительских прав, превышение скорости, нарушение правил обгона и перевозки пассажиров. Также пообещали проконтролировать пешеходов, особенно тех, кто находится на дороге в нетрезвом виде и кто не использует фликеры в темное время суток.

“Не останутся без внимания и мотоциклисты”, - заверили в ГАИ Гомельщины. При работе инспекторы запланировали использовать гласный, негласный и смешанный контроль, а также приборы фото- и видеофиксации.

В Минске и на Витебщине - спецмероприятие “Внимание - дети!”

ГАИ Минска и Госавтоинспекция Витебской области сообщили о специальном комплексном мероприятии “Внимание - дети!”, которое проведут с 25 мая по 5 июня. Инспекторы пообещали напомнить детям ПДД, сделав акцент на “привитии навыков безопасного поведения на дороге”. Для этого в школах Минска запланировали провести тематические акции, занятия и беседы с использованием видеофильмов и не только.

А на Витебщине пообещали уделить “особое внимание” профилактической работе с родителями. На дорогах области инспекторы будут контролировать соблюдение водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

Ранее Telegraf.news объяснял, почему с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября водители обязаны ездить с включенными фарами даже днем и какой штраф можно получить за нарушение.

ГАИ предупредила белорусов о штрафах за езду с выключенными фарами с 25 мая. Сколько базовых?