ГАИ объявила 5-дневные рейды на "напряженных участках" дорог по всей Беларуси. За что штраф - до 168 рублей?

Опубликовано: 16.02.2025 11:17 , Обновлено: 16.02.2025

Госавтоинспекция Беларуси на период с 17 по 21 февраля объявила республиканскую профилактическую акцию "Если любишь, вези безопасно". В том числе инспекторы пообещали дежурить на "наиболее напряженных участках" улиц и дорог возле учреждений образования.

Эту акцию решили провести для повышения безопасности перевозки детей и чтобы предупредить ДТП с участием несовершеннолетних, а также для пропаганды использования детских кресел и бустеров.

В частности, инспекторы Госавтоинспекции пообещали усилить контроль за соблюдением водителями правил безопасной перевозки детей и подростков на (в):

личном авто,

маршрутках,

автобусах, школьных и при перевозке организованных групп.

“Кроме того, инспекторы организуют дежурства на наиболее напряженных участках улиц и дорог вблизи учреждений образования, будут пресекать нарушения правил перевозки, посадки и высадки несовершеннолетних”, - [link href=“https://t.me/pressmvd/15975” target=“_blank” rel=“noopener”] предупредили [/link] в ГАИ.

[info_b]Согласно ч. 6 ст. 18.13 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, за нарушение водителем правил перевозки пассажиров грозит штраф в размере до 4 базовых величин (до 168 рублей сейчас). [/info_b]

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В ведомстве напомнили, что перевозить детей в авто нужно с использованием удерживающих устройств, соответствующих их весу и росту. Если ребенку уже исполнилось 12 лет или его рост больше 150 см, то этот пассажир может ехать не в автокресле или бустере, но обязательно с пристегнутым ремнем безопасности.

[info_b]По информации ГАИ, в прошлом году 202 ребенка-пассажира получили травмы в ДТП, 14 из них погибли. “При этом каждый второй несовершеннолетний перевозился с нарушением установленных правил”, - утверждают стражи дорог.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция 14 февраля дала старт уже традиционным рейдам выходного дня по всей Беларуси в дополнение к ранее объявленным профилактическим мероприятиям, намеченным районными инспекциями. Наряды специального подразделения ДПС “Стрела” в выходные отработают две области страны.

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