ГАИ пригрозила белорусам штрафом в 210 рублей за «бронирование» мест на парковках во дворах
Столичная Госавтоинспекция назвала незаконной оригинальную практику "бронирования" мест для парковки во дворах жилых многоэтажек. Автовладельцам, которые пытаются "застолбить" за собой парковочное место с помощью подручных средств, грозит немалый штраф, предупредили инспекторы.
На днях на неоднозначную практику “бронирования” парковки пожаловались жильцы одного из домов по улице Лынькова в Минске. Они прислали в редакцию портала Onliner.by несколько фото, наглядно демонстрирующих масштаб проблемы. На кадрах видно, что часть свободных мест на парковке словно “помечены” подручными средствами - камнями, кирпичами и даже старыми пластиковыми вёдрами. По словам жильцов, так местные автомобилисты пытаются “застолбить” за собой парковочное место.
“Часть жильцов (видимо, “старожилы”) считает эту парковку своей собственностью”, - пояснил мужчина, снимавший когда-то квартиру в этом районе и не по наслышке знакомый с ситуацией.
По его словам, соседи “постоянно угрожали повредить автомобиль”, если он будет оставлять машину на местах, “помеченных” ведрами и кирпичами.
“Пытался долгое время бороться и объяснять, что это незаконно, но все бесполезно. Находил даже саморезы, рассыпанные под колесами автомобиля”, - рассказал мужчина.
ГАИ не осталась в стороне от сложившейся ситуации и после огласки отреагировала на жалобы автомобилистов.
“Сотрудники Госавтоинспекции контролируют ситуацию на данном дворовом участке с целью предотвращения правонарушений и привлечения виновных к ответственности”, - отчитались 15 февраля в столичной ГАИ, подчеркнув, что сотрудники коммунальных служб уже убрали с парковки все посторонние предметы.
В ГАИ предупредили, что за подобное загромождение участка дорог законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа - от 2 до 5 базовых величин (то есть до 210 рублей на данный момент).
Ранее Telegraf.news рассказал, что в социальной сети TikTok появились ролики, в которых белорусские автомобилисты делятся своими лайфхаками, как не получить штраф в одну базовую (сегодня это 42 рубля) за прогрев автомобиля, если двигатель работает больше 5 минут. Авторы некоторых видео иронично обыграли эту тему и дали советы о том, что можно сделать, чтобы оставаться в рамках закона.
Белорусы придумали, как прогреть машину и не получить штраф от ГАИ за превышение 5 минут