ГАИ пригрозила белорусам штрафом в 210 рублей за «бронирование» мест на парковках во дворах

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Опубликовано: 15.02.2025 16:25 , Обновлено: 15.02.2025

Столичная Госавтоинспекция назвала незаконной оригинальную практику "бронирования" мест для парковки во дворах жилых многоэтажек. Автовладельцам, которые пытаются "застолбить" за собой парковочное место с помощью подручных средств, грозит немалый штраф, предупредили инспекторы.

На днях на неоднозначную практику “бронирования” парковки пожаловались жильцы одного из домов по улице Лынькова в Минске. Они прислали в редакцию портала Onliner.by несколько фото, наглядно демонстрирующих масштаб проблемы. На кадрах видно, что часть свободных мест на парковке словно “помечены” подручными средствами - камнями, кирпичами и даже старыми пластиковыми вёдрами. По словам жильцов, так местные автомобилисты пытаются “застолбить” за собой парковочное место.









“Часть жильцов (видимо, “старожилы”) считает эту парковку своей собственностью”, - пояснил мужчина, снимавший когда-то квартиру в этом районе и не по наслышке знакомый с ситуацией.

По его словам, соседи “постоянно угрожали повредить автомобиль”, если он будет оставлять машину на местах, “помеченных” ведрами и кирпичами.

“Пытался долгое время бороться и объяснять, что это незаконно, но все бесполезно. Находил даже саморезы, рассыпанные под колесами автомобиля”, - рассказал мужчина.

ГАИ не осталась в стороне от сложившейся ситуации и после огласки отреагировала на жалобы автомобилистов.

“Сотрудники Госавтоинспекции контролируют ситуацию на данном дворовом участке с целью предотвращения правонарушений и привлечения виновных к ответственности”, - отчитались 15 февраля в столичной ГАИ, подчеркнув, что сотрудники коммунальных служб уже убрали с парковки все посторонние предметы.

В ГАИ предупредили, что за подобное загромождение участка дорог законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа - от 2 до 5 базовых величин (то есть до 210 рублей на данный момент).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в социальной сети TikTok появились ролики, в которых белорусские автомобилисты делятся своими лайфхаками, как не получить штраф в одну базовую (сегодня это 42 рубля) за прогрев автомобиля, если двигатель работает больше 5 минут. Авторы некоторых видео иронично обыграли эту тему и дали советы о том, что можно сделать, чтобы оставаться в рамках закона.

Белорусы придумали, как прогреть машину и не получить штраф от ГАИ за превышение 5 минут