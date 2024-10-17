ГАИ объявила 4-дневные рейды со "Стрелой" по всей Беларуси. Кому пообещали "особое внимание"?

Опубликовано: 17.10.2024 20:23 , Обновлено: 17.10.2024

В главном управлении Госавтоинспекции МВД Беларуси объявили республиканскую профилактическую акцию "Стань заметней в темноте!" на период с 18 по 21 октября. В ведомстве пообещали отправить рейдовые группы спецподразделения дорожно-патрульной службы (ДПС) "Стрела" в регионы для "помощи" коллегам.

Как рассказали в ГАИ, цель акции - “еще раз обратить внимание на неукоснительное соблюдение правил безопасного поведения на дороге”, в том числе обязательное использование фликеров.

Стражи дорог пообещали “усилить контроль” за соблюдением ПДД в темное время суток как велосипедистами и пешеходами, так и водителями, которые игнорируют скоростные ограничения и правила проезда пешеходных переходов. А “особое внимание” - пьяным на дорогах.

Рейдовые группы “Стрелы” запланировали отправить в регионы с “наиболее напряженной дорожной обстановкой”.

Госавтоинспекция Могилевщины предупредила о проведении с 18 по 22 октября также профилактического мероприятия “Фильтр” на дорогах области.

Ранее Telegraf.news писал, что впереди зима (хотя минусовые температуры в Беларуси и в октябре сейчас), а значит, водителям стоит подумать о покупке “незамерзайки” для своей машины. В Министерстве здравоохранения поделились списком запрещенных жидкостей.

Минздрав напомнил, какие 17 российских «незамерзаек» запрещены в Беларуси. Вот список

Также мы сообщали, что ГАИ предупредила белорусских водителей об “искажении расстояния” на дорогах и попросила задуматься о смене летних шин на зимние. А мы в свою очередь рассказали четыре мифа о зимней резине, которые до сих пор ходят среди автомобилистов.

ГАИ предупредила белорусов об «искажении расстояния» на дорогах. О чем попросила задуматься?