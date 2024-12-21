ГАИ назвала 3 района, которые в выходные патрулирует «Стрела». За чем усилили контроль по всей стране?

Опубликовано: 21.12.2024 13:27 , Обновлено: 21.12.2024

В Министерстве внутренних дел назвали три района Беларуси, в которых в эти выходные, 21 и 22 декабря, на дороги вышли экипажи специального подразделения дорожно-патрульной службы "Стрела". В ведомстве также рассказали, за чем Госавтоинспекция решила усилить контроль по всей стране.

Так, экипажи “Стрелы” в ближайшие два дня планируют патрулировать дороги следующих трёх районов Витебской области:

Оршанского,

Дубровенского,

Толочинского.

Повышенное внимание до 24 декабря включительно инспекторы ГАИ по всей Беларуси пообещали уделять маршрутному транспорту. Перевозчиков пассажиров в регулярном сообщении будут проверять на состояние шин и использование ремней безопасности.

Кроме того, ГАИ пообещала направить все усилия на “пресечение грубых нарушений правил дорожного движения” в эти выходные.

“Всем участникам дорожного движения следует быть предельно внимательными на дороге, водителям планировать дальние поездки заранее, с учетом переменчивых погодных условий. Не злоупотреблять алкоголем и ни в коем случае не садиться в пьяном виде за руль”, - заявили в МВД.

Всех участников дорожного движения также призвали сообщать в милицию по телефону 102 обо всех случаях управления авто нетрезвым водителем. Туда же попросили звонить, если заметили на проезжей части пьяных пешеходов или велосипедистов.

И эта просьба не кажется чрезмерной, если заглянуть в последние сводки ДТП. Буквально на днях, как рассказывал Telegraf.news, в Гомельской области “Газель” в сумерках сбила сразу трёх пешеходов — двое из них скончались от полученных травм. По информации МВД, все трое пешеходов были пьяны, не имели на себе никаких световозвращающих элементов и шли прямо по проезжей части.

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Напомним,особый контроль ждёт белорусских водителей и в новогодние праздники: столичная ГАИ уже заявила, что перейдёт на “усиленный вариант несения службы” и отправит личный состав к местам проведения массовых гуляний, в том числе, для профилактики правонарушений со стороны пешеходов.

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