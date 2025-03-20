ГАИ начала проверку автошкол в одной из областей Беларуси. В центре внимания и курсанты, и инструктора

Опубликовано: 20.03.2025 15:16 , Обновлено: 20.03.2025

Госавтоинспекция Гродненской области 20 марта объявила о специальном комплексном мероприятии "Внимание! Учебный автомобиль!", в рамках которого инспекторы решили в том числе пройтись по местным автошколам. Пристальное внимание пообещали уделить и инструкторам, и курсантам, и техническому состоянию самих автомобилей.

В ГАИ Гродненской области назвали три основные цели данной акции:

повышение качественного уровня подготовки будущих водителей,

укрепление дисциплины среди инструкторов, которые обучают вождению,

обеспечение безопасной эксплуатации учебного автотранспорта.

Сама акция продлится до 24 марта , однако в ГАИ УВД Гродненского облисполкома подчеркнули, что инспекторы посещают автошколы Гродно и области “на постоянной основе”, в том числе, для проведения профилактических бесед с курсантами. В ходе таких встреч, как пояснили в ведомстве, инспекторы помогают разобраться с самыми частыми ошибками, которые допускают начинающие водители за рулём, а также напоминают о “неукоснительном соблюдении” Правил дорожного движения.

В ходе нынешних тематических рейдов в ГАИ пообещали уделить особое внимание проверке технического состояния учебных автомобилей, а также “отработать” те участки дорог, на которых запрещается вести обучение управлению транспортом. Нарушения ПДД на учебных автомобилях также не останутся без внимания, заверили инспекторы.

[info_b]В ГАИ Гродненщины также поделились статистикой по сдаче экзаменов в ГАИ. Так, ежедневно в МРЭО ГАИ Гродно сдают теорию в среднем около 40 человек и не менее 90 человек - практический экзамен. Если первый сразу сдаёт порядка 85% курсантов, то экзамен по вождению с первого раза удаётся сдать лишь 40% курсантов автошкол.[/info_b]

Кубраков поручил перевести экзаменаторов в ГАИ Минска на усиленный режим. Что случилось?

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поручил увеличить число экзаменаторов в межрайонном экзаменационном отделе (МРЭО) минской ГАИ и при необходимости перевести их на “усиленную службу”. Причиной стало возросшее время ожидания пересдачи практического экзамена в Минске, на что недавно начали жаловаться столичные автомобилисты.

«Запись – на месяц вперёд» — Минчане пожаловались на очереди в ГАИ