ГАИ начала отработку на мотопатрулях по всей Беларуси

Опубликовано: 25.04.2025 11:04 , Обновлено: 25.04.2025

Госавтоинспекция объявила 25 апреля Единый день безопасности дорожного движения, в рамках которого наряды дорожно-патрульной службы (ДПС) начали отработки на мотопатрулях. В ГАИ сообщили, что инспекторы разъяснят меры безопасности как мотоциклистам, так и автомобилистам.

У этого Единого дня безопасности дорожного движения есть свой девиз - “На вело, мото и мопеде заедем в лето без трагедий!”. Наряды ДПС, в том числе мотопатрули, занялись отработкой по пресечению нарушений ПДД водителями мототранспорта с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением

“Не меньшее внимание уделяется разъяснению мер безопасности как владельцам мототехники, так и автомобилистам. Профилактическая работа по повышению дисциплины и культуры вождения проводится и с участниками мотосообществ”, - рассказала представитель главного управления ГАИ МВД Анна Банадык.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о важности соблюдения скоростных режимов, строгого выполнения требований сигналов светофоров и дорожных знаков. А еще, конечно, нужно учитывать погодные условия. “Пешеходам быть предсказуемыми, смотреть по сторонам, в темноте обозначать себя световозвращающими элементами”, - дали рекомендации и для этих участников дорожного движения в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ Минщины решила в течение трех дней проводить массированную отработку аварийно опасных участков автомобильной трассы Р-53 “Слобода — Новосады”. Инспекторы также заранее предупредили водителей о временных ограничениях скорости, а также запретах на парковку, которые планируют ввести на некоторых дорогах на Радуницу.

ГАИ Минщины объявила массированную отработку одной из трасс и предупредила об ограничениях скорости на Радуницу

Еще мы рассказывали, что министр внутренних дел Иван Кубраков 18 апреля презентовал управлению ГАИ ГУВД Минского горисполкома подарочный сертификат на новый патрульный мотоцикл ДПС Minsk СХ 650, который изготовили на столичном мотовелозаводе. По планам, этот экземпляр пополнит автопарк дорожных инспекторов из Центрального РУВД.

Инспекторов ДПС пересадят на белорусские мотоциклы? Первый экземпляр передали ГАИ Минска