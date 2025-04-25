ГАИ Минщины объявила массированную отработку одной из трасс и предупредила об ограничениях скорости на Радуницу
ГАИ Минщины решила в течение трёх дней проводить массированную отработку аварийно-опасных участков автомобильной трассы Р-53 "Слобода - Новосады". Инспекторы также заранее предупредили водителей о временных ограничениях скорости, а также запретах на парковку, которые планируют ввести на некоторых дорогах на Радуницу.
Рейды на трассе Р-53 намечены на 25-27 апреля . Усиленные наряды дорожно-патрульной службы решили отправить на те участки, которые “характеризуются наибольшей вероятностью совершения правонарушений и дорожных автоаварий”. Дело в том, что на трассе Р-53 с начала года произошло уже 4 серьёзных ДТП, в которых погиб 1 человек и ещё 3 получили серьёзные травмы.
Поэтому для профилактики дорожно-транспортного травматизма инспекторы решили уделить особое внимание следующим грубым нарушениям, котоыре по статистике ведомства чаще всего провоцируют ДТП с тяжкими последствиями:
- управление транспортными средствами в состоянии опьянения,
- вождение без прав,
- нарушения правил перевозки пассажиров (в особенности детей),
- несоблюдение ПДД со стороны пешеходов и велосипедистов.
Кроме того, под особым контролем в ближайшие выходные останутся и мотоциклисты с водителями маршрутных транспортных средств.
Где на Радуницу запретят парковаться?
Также в ГАИ Минщины рассказали о временных ограничениях и запретах на некоторых дорогах области, которые планируют ввести на Радуницу, 29 апреля , для “обеспечения безопасности дорожного движения”. Все они касаются территорий, прилегающих к городским и районным кладбищам. Вблизи мест захоронений решили ограничить максимальную скорость для всех транспортных средств, а также запретить в некоторых местах остановку и стоянку.
В ГАИ Минщины поделились схемами:
- на трассах Р-63 «Борисов-Вилейка-Ошмяны» и Н-8092 «Северный обход г. Борисова» вблизи Алексеевского кладбища;
- на трассе Р-53 «Слобода-Новосады» вблизи Кальварийского и Стайского кладбищ;
- на дороге Н-8081 «Борисов-Холопеничи» вблизи Демидовского кладбища.
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