ГАИ Минщины объявила массированную отработку одной из трасс и предупредила об ограничениях скорости на Радуницу

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Опубликовано: 25.04.2025 08:56 , Обновлено: 25.04.2025

ГАИ Минщины решила в течение трёх дней проводить массированную отработку аварийно-опасных участков автомобильной трассы Р-53 "Слобода - Новосады". Инспекторы также заранее предупредили водителей о временных ограничениях скорости, а также запретах на парковку, которые планируют ввести на некоторых дорогах на Радуницу.

Рейды на трассе Р-53 намечены на 25-27 апреля . Усиленные наряды дорожно-патрульной службы решили отправить на те участки, которые “характеризуются наибольшей вероятностью совершения правонарушений и дорожных автоаварий”. Дело в том, что на трассе Р-53 с начала года произошло уже 4 серьёзных ДТП, в которых погиб 1 человек и ещё 3 получили серьёзные травмы.

Поэтому для профилактики дорожно-транспортного травматизма инспекторы решили уделить особое внимание следующим грубым нарушениям, котоыре по статистике ведомства чаще всего провоцируют ДТП с тяжкими последствиями:

управление транспортными средствами в состоянии опьянения,

вождение без прав,

нарушения правил перевозки пассажиров (в особенности детей),

несоблюдение ПДД со стороны пешеходов и велосипедистов.

Кроме того, под особым контролем в ближайшие выходные останутся и мотоциклисты с водителями маршрутных транспортных средств.

Где на Радуницу запретят парковаться?

Также в ГАИ Минщины рассказали о временных ограничениях и запретах на некоторых дорогах области, которые планируют ввести на Радуницу, 29 апреля , для “обеспечения безопасности дорожного движения”. Все они касаются территорий, прилегающих к городским и районным кладбищам. Вблизи мест захоронений решили ограничить максимальную скорость для всех транспортных средств, а также запретить в некоторых местах остановку и стоянку.

В ГАИ Минщины поделились схемами:

на трассах Р-63 «Борисов-Вилейка-Ошмяны» и Н-8092 «Северный обход г. Борисова» вблизи Алексеевского кладбища;

на трассе Р-53 «Слобода-Новосады» вблизи Кальварийского и Стайского кладбищ;

на дороге Н-8081 «Борисов-Холопеничи» вблизи Демидовского кладбища.

















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