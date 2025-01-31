ГАИ на день усилила контроль за 3 категориями водителей по всей Беларуси. В какие 2 области отправили «Стрелу»?

Опубликовано: 31.01.2025 11:17 , Обновлено: 31.01.2025

Белорусская Госавтоинспекция объявила в пятницу, 31 января, Единый день безопасности дорожного движения. Девизом профилактической акции, которая пройдёт по всей Беларуси, стал слоган "Дорога не прощает ошибок!", а повышенное внимание пообещали уделить трём категориям водителей.

Как пояснили в МВД, главной целью сегодняшних профилактических мероприятий станет предупреждение аварий с тяжкими последствиями, а также “формирование правовой культуры и уважительного отношения друг к другу”. Для этого инспекторы по уже сложившейся традиции отправятся на разъяснительные беседы в трудовые коллективы и учреждения образования, но и непосредственно на дорогах также усилят контроль.

Так, на дорогах повышенное внимание пообещали уделить следующим категориям автомобилистов:

нетрезвых водителей,

автомобилистов без действующих прав на вождение транспортного средства,

водителей, которые пользуются устройствами связи во время движения.

Водителей из первых двух категорий пообещали “своевременно отстранять от участия в дорожном движении”. А в двух областях - Гомельской и Минской - пообещали привлечь к профмероприятиям экипажи спецподразделения ДПС “Стрела” МВД.

В ведомстве также предупредили, что за ситуацией на дорогах организован круглосуточный мониторинг, призвав неукоснительно соблюдать ПДД. Это требование приобретает особую актуальность в свете складывающихся метеорологических условий: сразу в трёх областях Беларуси на сегодня синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за тумана:

в Брестской,

в Могилёвской,

в Гомельской областях.

О потенциально опасном снижении видимости в городе из-за тумана предупредила и столичная ГАИ, потребовав и от водителей, и от пешеходов “особой осторожности и внимательности”.

Водителям, в частности, рекомендовали:

снизить скорость так, чтобы остановочный путь был меньше расстояния видимости,

увеличить дистанцию и боковой интервал,

обязательно включить внешние световые приборы,

не допускать резких маневров, особенно обгонов.

Пешеходам, в свою очередь, рекомендовали использовать световозвращающие элементы, не отвлекаться во время движения на гаджеты, переходя дорогу по пешеходному переходу, а перед тем, как выйти на проезжую часть, обязательно убедиться, что все водители вас заметили и пропускают.

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