ГАИ на 5 дней усилила контроль на дорогах Беларуси. Кому «особое внимание»?

Опубликовано: 03.10.2025 09:20 , Обновлено: 03.10.2025

В пятницу, 3 октября, в МВД предупредили белорусов о том, что Госавтоинспекция на ближайшие 5 дней усилила контроль на дорогах Беларуси. При этом "особое внимание" инспекторы пообещали уделить на этот раз не только водителям.

С 3 по 7 октября по всей стране будет проходить республиканская профилактическая акция под говорящим названием “Световозвращатель спасает жизнь!”. Её главной целью станет профилактика травматизма и гибели людей на дороге в тёмное время суток, которая приобретает особую значимость с приходом осени, когда темнеет рано.

По данным белорусской Госавтоинспекции, только в сентябре в условиях сокращающегося светового дня и ухудшения погодных условий на дорогах страны произошло 17 смертельных случаев , в которых погибли пешеходы и велосипедисты.

Именно с этими категориями участников дорожного движения, а также с водителями гужевого транспорта и средств персональной мобильности в ближайшие пять день инспекторы планируют проводить усиленные профилактические беседы, напоминая о важности использования фликеров и одежды “повышенной видимости” с наступлением темноты и в плохую погоду, когда видимость на дороге снижается.

Пресс-секретарь ГАИ Анна Банадык особо подчеркнула, обращаясь к пешеходам, что надев фликер, человек даёт водителю шанс вовремя его заметить: фары засветят такого пешехода на расстоянии от 130 до 400 метров .

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“Соответственно, у водителя появляется возможность предпринять необходимые меры во избежание наезда”, - пояснила Банадык.

Однако одними лишь профилактическими беседами с так называемыми уязвимыми участниками дорожного движения инспекторы не ограничатся. В ГАИ пообещали усилить контроль на дорогах на период акции и уделить “особое внимание” следующим моментам:

пресечению грубых нарушений ПДД,

своевременному изъятию с проезжей части нетрезвых участников дорожного движения.

Ранее Telegraf.news рассказал, какие цвета одежды, по мнению белорусской ГАИ, могут “спасти” жизнь. Чёрный цвет вовсе делает пешехода “невидимым” для водителя вплоть до прямого контакта, а в зависимости от выбора другого цвета одежды расстояние видимости пешехода может варьироваться от 17 до 58 метров, а в тёмное время суток, по словам инспекторов, “важен каждый метр” до едущей на вас машины.

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