ГАИ Минска предложило налоговой устроить «контрольные закупки» некоторым водителям

Опубликовано: 25.08.2025 14:50 , Обновлено: 25.08.2025

На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Мингорисполкоме столичная Госавтоинспекция озвучила ряд предложений, направленных на повышение качества подготовки водителей. Два из них коснулись европротокола и работы частных инструкторов.

Хоть никаких подробностей Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома пока не привёл, из фоторепортажа видно, что одно из предложений — включить в программу автошкол обязательное изучение порядка оформления ДТП без вызова сотрудников ГАИ.

Сейчас детальное изучение правил и условий заполнения европротокола не является обязательной частью курсов.

Вероятно, по мнению ГАИ, такой навык позволил бы водителям быстрее оформлять мелкие аварии.

Лимит ущерба по европротоколам вырос в разы. На какую сумму белорусы смогут договориться без ГАИ и штрафов?

Ещё одна инициатива ГАИ адресовало столичным налоговым органам. Им предложили проводить проверочные мероприятия и «контрольные закупки» в отношении мастеров обучения вождению .

К слову, стоимость одного часа практического занятия с автоинструктором в Минске сейчас составляет около 60 рублей. Может быть и выше, особенно если речь идёт о машине с автоматической коробкой передач. А вот ниже 60 рублей найти уже проблематично.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о задачке из тестов по белорусским Правилам дорожного движения. Путаются в ней даже те, кто считает себя знатоком правил.

Эта задача на проезд перекрестка путает даже опытных водителей. Какой ответ верный?