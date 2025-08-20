Эта задача на проезд перекрестка путает даже опытных водителей. Какой ответ верный?

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Опубликовано: 20.08.2025 16:49 , Обновлено: 20.08.2025

Пользователь Threads опубликовал на своей странице задачу из тестов по белорусским Правилам дорожного движения (ПДД). Согласно условиям, нужно правильно ответить, кому вы как водитель обязаны уступить на перекрестке.

Условия задачи

Вопрос такой: Какому из перечисленных транспортных средств Вы обязаны уступить дорогу, намереваясь проехать прямо в показанной ситуации в случае, если отсутствуют специальные светофоры, регулирующие движение трамвая?

Как бы вы ответили на этот вопрос?

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Пользователь, опубликовавший эту задачу в Threads, написал: “Я ответил, что уступить надо обоим транспортным средствам, и был не прав. Почемууу?”

К слову, в комментариях тоже было довольно много неправильных ответов, а верно ответили лишь единицы.

“Никому не надо уступать, у вас зелёный как бы”, — заявил один из пользователей.

“У вас зеленый горит, уступать никому не надо ? Если бы светофор был неисправен, то только в этом случае вы действуете по знакам”, — дал похожий ответ второй.

“Тот, кто не уступил трамваю - мои соболезнования. Тот, кто не уступил грузовику - молодец”, — отметил третий.

А четвертый возмущенно спросил: “А на основании чего необходимо уступить трамваю??? Вы видите зелёный свет для него? Где??? С чего Вы взяли, что для него горит не красный??? Не ну, если постоять на светофоре и подождать, то ситуация изменится, конечно”.

В свою очередь человек, давший правильный ответ, отметил: “Помните, вы с комментаторами по одним дорогам ездите. Возможно, кто-то из них даже трамваи водит. Доброй половине права на полку стоит положить и больше никогда не садиться за руль”.

Какой ответ правильный?

На самом деле правильно ответили те, кто написал, что нужно уступить только трамваю. То есть, в тесте нужно было выбрать вариант 1.

Почему? Во-первых, в данной ситуации не нужно обращать внимание на знак приоритета 2.4. “Уступить дорогу”. На картинке горит зеленый сигнал светофора, которым водители должны руководствоваться в первую очередь.

Пункт 11 ПДД Беларуси гласит, что "знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений отдельных проезжих частей дорог, узких участков дорог, а также порядок проезда железнодорожных переездов и иных отдельных участков дорог, движение на которых не регулируется сигналами регулировщика или светофора" .

То есть, и у вас, и у трамвая с грузовиком горит зеленый свет (и, согласно условию, у трамвая нет своего светофора). Однако так как грузовик поворачивает налево, он обязан уступить всем встречным автомобилям, двигающимся прямо или направо, а также попутному трамваю.

Об этом сказано в пункте 111 ПДД Беларуси : "При повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо, и попутному трамваю".

Тем не менее, вы должны уступить трамваю, так как он имеет преимущество. Об этом сказано в п.105 Правил дорожного движения.

Пункт 105 ПДД Беларуси: "Если сигналы регулировщика или светофора разрешают движение одновременно трамваю и другим транспортным средствам, то т рамвай имеет преимущество независимо от направления его движения. При движении по сигналу стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с красным или желтым сигналом светофора, водитель трамвая должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Ранее Telegraf.news писал, что в Threads завирусилась картинка с головоломкой на знание ПДД, которая разделила пользователей соцсети. Кто должен первым проехать перекрёсток, а кто последним? Попробуйте ответить верно и узнайте мнение профессионального автоинструктора.

Проверьте, как быстро у вас заберут права. Эту задачу на проезд перекрестка решили считаные единицы