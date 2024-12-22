ГАИ Минска потребовала на 5 лет запретить пользоваться каршерингом этим водителям

Опубликовано: 22.12.2024 16:04 , Обновлено: 22.12.2024

Заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович рассказал, что Госавтоинспекция отправила столичным компаниям, которые предоставляют услуги каршеринга, письма о "принятии дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения". Среди прочего правоохранители потребовали заблокировать на пять лет аккаунты определенной категории водителей.

“Речь идет о блокировке на пять лет аккаунтов пользователей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения”, - [link href=“https://minsknews.by/v-minske-zaregistrirovano-svyshe-2-420-karsheringovyh-avtomobilej/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] слова Ливановича с заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения агентство “Минск-Новости”.

Также, по его словам, в письмах каршеринговым компаниям ГАИ потребовала организовать “периодический контроль” наличия водительского удостоверения у пользователей сервиса и создать “систему персонального рейтинга” водителей с анализом таких показателей, как его активность, стиль и стаж вождения, наличие штрафов, фактов ДТП и др.

Такие меры в столичной Госавтоинспекции решили принять, потому что, по информации ведомства, водители каршеринговых авто допускают значительное количество правонарушений, в том числе управление в состоянии опьянения, без прав.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус воспользовался услугой каршеринга, проехав на арендованной машине пару часов. А потом завершил поездку, нажав не на ту кнопку в приложении. В итоге это привело к списанию со счета Алексея (так зовут водителя) почти 400 рублей.

Белорус лишился почти 400 рублей после поездки на каршеринге — нюанс в одной кнопке

Также мы рассказывали, что Госавтоинспекция Минска рассказала в апреле об усилении профилактической работы с клиентами каршеринговых сервисов. Инспекторы сообщили, что информацией о «подозрительных» водителях за рулем арендованного авто, в том числе во время рейдов ГАИ, с ними в режиме реального времени делятся диспетчеры каршеринговых компаний.

В ГАИ рассказали, координаты каких белорусов каршеринговые компании передают им в реальном времени