ГАИ Минска объявила рейды с 24 по 26 июля. Кого проверят на «правомерность переоборудования» авто?

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Опубликовано: 24.07.2023 12:08 , Обновлено: 24.07.2023

Госавтоинспекция Минска заинтересовалась «правомерностью переоборудования» транспортных средств, выполняющих перевозку пассажиров. Именно это инспекторы планируют проверить в городском пассажирском транспорте и маршрутных такси в ходе профилактических рейдов, объявленных на период с 24 по 26 июля. В ГАИ рассказали, что ещё будут проверять у водителей.

Там заявили, что в ближайшие три дня на столичных улицах будет вестись “усиленный контроль” за соблюдением Правил дорожного движения водителями маршрутных транспортных средств. Помимо упомянутой выше правомерности переоборудования авто, инспекторы также намерены следить за следующим:

документацией и техническим состоянием автобусов;

перевозкой пассажиров сверх установленной нормы;

использованием мобильных телефонов водителем во время движения;

соблюдением скоростного режима;

соблюдением правил расположения транспортных средств на проезжей части;

проездом на запрещающий сигнал светофора.

В ГАИ предупредили, что в случае нарушений к административной ответственности намерены привлекать как самих водителей, так и тех должностных лиц, которые отвечают за техническое состояние и эксплуатацию пассажирского транспорта.

В ведомстве также озвучили красноречивую статистику за первые шесть месяцев 2023 года. За этот период водители пассажирского транспорта стали виновниками 17 ДТП на дорогах Минска. Травмы различной степени тяжести в них получили 22 человека.

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Впрочем, не во всех ДТП с пассажирским транспортом виновником становится его водитель. Так, 18 июля на улице Харьковская в Минске 37-летний пешеход сам буквально бросился под колёса троллейбуса, а в Могилёве в маршрутное такси на полной скорости влетел легковой автомобиль BMW - у водителя маршрутки просто не было времени среагировать на легковушку.

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