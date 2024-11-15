ГАИ Минска объявила о "регулярных проверках" и "усиленном контроле" за одной категорией водителей

Опубликовано: 15.11.2024 20:58 , Обновлено: 15.11.2024

Столичная Госавтоинспекция предупредила о проведении рейдовых мероприятий совместно с инспекторами отдела по гражданству и миграции Заводского РУВД Минска. Начиная с пятницы, 15 ноября, стражи дорог пообещали "усилить контроль" за иностранцами, которые работают таксистами в нашей стране. Кроме того, "регулярные проверки" решили устроить и белорусским водителям.

В преддверии выходных сотрудники УГАИ ГУВД Минского горисполкома объявили о проведении рейдовых мероприятий на столичных дорогах. В частности, инспекторы пообещали “усилить контроль” за иностранными водителями, у которых проверят:

наличие прав,

техническое состояние автомобиля,

соблюдение правил перевозки пассажиров.

Как и всегда, цель мероприятий — снизить аварийность на дорогах с участием указанной категории водителей, а также “предупредить и пресечь” совершаемые ими нарушения, подчеркнули в ведомстве.

За кем ещё, кроме таксистов, пообещали следить?

Кроме того, в пятницу ГАИ объявила о внеплановом усилении контроля на дорогах Минска. Заранее участников дорожного движения о рейдах в городе не предупреждали, поскольку причиной внезапных проверок стало ухудшение погоды, точно предсказать которое порой не под силу даже синоптикам.

Профилактические мероприятия ещё накануне организовали, в частности, в Партизанском районе столицы. Как пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, особое внимание в непогоду решили уделить «уязвимым категориям» граждан, а именно, пешеходам. Впрочем, профилактически беседы в рамках рейдов по городу инспекторы пообещали проводить не только с ними, но и с автомобилистами.

«Сотрудники ГАИ напоминают о сокращении светового дня и снижении видимости на дорогах. Также обращают внимание на необходимость использования фликера», — рассказал начальник отдела ГАИ Партизанского района Минска Кирилл Буткевич, отметив, что фликер «повышает заметность пешехода для водителя», что снижает риск ДТП.

Ранее Telegraf.news писал, что в ГАИ Минска дали рекомендации в связи мокрым снегом, который накрыл белорусскую столицу в ночь с 14 на 15 ноября. Там посоветовали водителям отказаться от некоторых манёвров, а пешеходам — от использования велосипедов и СПМ.

ГАИ Минска рекомендовала водителям не совершать эти манёвры после первого снега. От чего попросили отказаться пешеходов?

Также мы рассказывали, что Брестская Госавтоинспекция предложила белорусам “сэкономить на топливе” и обеспечить себе безопасность на дороге. Для этого перед каждой поездкой сотрудники ГАИ посоветовали проверять состояние шин, а конкретнее — давление, глубину протектора и отсутствие повреждений.

ГАИ предложила белорусам «сэкономить на топливе». Что нужно сделать перед поездкой?