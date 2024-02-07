ГАИ Минска объявила о проверке улиц и дорог. Кому пригрозили штрафом от 200 до 400 рублей?

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Опубликовано: 07.02.2024 09:31 , Обновлено: 07.02.2024

Сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска проводят отработку улично-дорожной сети на предмет нарушений правил стоянки грузовых транспортных средств, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. За нарушения – блокировка колес и штрафы.

В случае выявления нарушений правил стоянки грузовых транспортных средств госавтоинспекторы прибегают к помощи УП «Ремавтодор» Фрунзенского района – для установки блокираторов на колеса, препятствующих дальнейшему движению грузовых автомобилей, уточнили в инспекции.

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ГАИ напомнила, что ответственность за нарушение правил парковки грузового транспортного средства предусмотрена статьей 18.18 часть 3 КоАП РБ – штраф 5 базовых величин. А повторное нарушение в течение года – это уже статья 18.18 часть 4, штраф – 10 базовых.

Ранее Телеграф писал, что сигналить на дороге, когда вздумается, нельзя. В ГАИ напомнили, в каких случаях звуковой сигнал допустим, а когда он может обернуться штрафом и даже лишением прав. И чем его можно заменить.

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