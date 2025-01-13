ГАИ Минска объявила 3-дневный контроль за двумя категориями белорусов. Кого "привлекут к ответственности"?

Опубликовано: 13.01.2025 09:58 , Обновлено: 13.01.2025

Сотрудники УГАИ ГУВД Мингорисполкома объявили трёхдневную профилактическую акцию, в рамках которой пообещали обратить внимание на предупреждение и пресечение ДТП, совершаемых по вине водителей большегрузов. Кроме того, инспекторы ДПС предупредили об ответственности тех, кто выдаёт разрешения на допуск такого транспорта к участию в дорожном движении.

В ведомстве сообщили, что профилактическая акция пройдёт с понедельника по среду, с 13 по 15 января. Во время патрулирования на территории Минска стражи дорог запланировали проверить:

соблюдение водителями фур требований ПДД,

техническое состояние транспорта,

физическое состояние водителей большегрузов.

“В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении”, — предупредили в столичной ГАИ.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Гомельского облисполкома рассказали и показали ситуацию, которая недопустима на дорогах общего пользования. Так, на глаза инспекторам ДПС случайно попался водитель “ВАЗ”, отчаянно круживший на парковке. Такой дрифт стражи охраны правопорядка не оставили без внимания и выписали белорусу сразу три штрафа.

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Также мы рассказывали, что житель Минска опубликовал в TikTok видео, в котором показал “новые дорожные знаки”, уточнив, что все они “белого цвета”. Юморное видео вызвало не менее смешные комментарии. А некоторые поделились грустью, что видят подобные знаки зимой так редко.

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