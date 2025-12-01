ГАИ Минщины показала, как выглядят новые мини-камеры. Работают в радиусе километра в обоих направлениях

Опубликовано: 01.12.2025 11:56 , Обновлено: 01.12.2025

Госавтоинспекция Минской области показала, как именно выглядят миниатюрные видеокамеры, которые совсем недавно появились в их арсенале и получили от инспекторов говорящее имя - “всевидящее око”. Эти камеры можно встретить на дорогах Пристоличья, но водители их заметят едва ли - уж больно миниатюрные размеры у нового гаджета.

Сама камера представляет собой маленькую черную коробочку. Она крепится к любому металлическому сооружению улично-дорожной сети (опоре любого дорожного знака, к светофору и фонарному столбу) с помощью мощного магнита буквально одним движением руки. Скорректировать ракурс камеры можно так, чтобы она охватывала оба направления движения, в радиусе более километра. Заряжается устройство, как обычный смартфон: одного заряда хватает на 5 часов непрерывной работы.

Отсматривать съёмку можно в прямом эфире - через приложение, которое установлено на рабочем смартфоне каждого инспектора.

“Мы входим в свою учетную запись, и модуль начинает непрерывную трансляцию с возможностью записи. При необходимости также можно активировать сирену или воспользоваться аудиоканалом”, — объяснил принцип работы с мини-камерой порталу sb.by старший инспектор ДПС Дмитрий Винников.

По словам инспектора Владислава Рубашного, за час работы камера в среднем фиксирует четыре-пять фактов нарушения ПДД и кадры инспекторы используют для доказательства нарушения при составлении протокола.

“Глаз инспектора ничто не заменит, но благодаря камере мы получаем сильную доказательную базу. Больше не нужно спорить с водителем — я просто показываю видео, и ситуация ясна”, - пояснил инспектор.

Миникамеры с трансляцией в смартфон инспектора. ГАИ Минщины вооружили «всевидящим оком»

[inf]Согласно официальной статистике, за первый месяц использования новой мини-камеры было зафиксировано 37 нарушений ПДД, причём абсолютное большинство - 32 случая - это непредоставление преимущества пешеходам. [/inf]

По словам начальника ГАИ Миноблисполкома Сергея Бондаренко, одно из главных преимуществ использования новой мини-камеры в том, что она позволяет инспектору фактически “присутствовать сразу в двух местах”. К примеру, камеру могут установить на потенциально опасном участке, где автомобиль ДПС сам по себе будет создавать помехи транспортному потоку - снизит его пропускную способность. Сами же инспекторы на служебном авто могут встать с прибором для контроля скорости чуть дальше и фактически патруль будет наблюдать за ситуацией сразу в двух точках.

В планах ГАИ - проанализировать эффективность использования таких мини-камер на примере Минской области и рассмотреть возможность использования таких инструментов в других регионах Беларуси.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Госавтоинспекция предупредила белорусских автомобилистов о новых “письмах счастья”, которые могут начать рассылать за определённые нарушения на дорогах. В извещениях, которые выписывают нарушителям на основании данных автоматических камер видеофиксации, появятся новые статьи КоАП, не только за превышение скорости.

ГАИ объявила о рассылке белорусам новых «писем счастья»