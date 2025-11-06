Миникамеры с трансляцией в смартфон инспектора. ГАИ Минщины вооружили «всевидящим оком»

Опубликовано: 06.11.2025 11:59 , Обновлено: 01.12.2025

В пресс-службе Госавтоинспекции Минской области рассказали о новом техническом спецсредстве, которое появилось на вооружении местных дорожных инспекторов. Это миниатюрная портативная видеокамера, которая может передавать картинку происходящего прямо на экран смартфона инспектора. Портативную "помощницу" в ведомстве назвали "всевидящим оком".

В настоящее время контроль за дорожным движением с помощью новой миникамеры ведётся на дорогах Минского района. Инспекторы могут закрепить её на любое сооружение улично-дорожной сети, то есть к опоре любого дорожного знака, к светофору и фонарному столбу.

“Принцип этого “всевидящего ока” прост. Например, пешеходный переход, она записывает картинку происходящего в онлайн режиме, эта картинка одновременно транслируется на гаджетах инспекторов ДПС, независимо, где экипаж находится и фиксирует соответственно те или иные нарушения со стороны участников дорожного движения”, - объяснили принцип работы нового гаджета в областной ГАИ.

В инспекции отметили, что данные, полученные с помощью таких устройств, являются “прямым доказательством нарушений на дороге”, а её практически “невидимость” для водителя и мобильность позволяет использовать её на разных участках дорог во время патрулирования.

“В настоящее время маленькая помощница также ведет контроль, поэтому уважаемые участники дорожного движения, будьте бдительны и не нарушайте ПДД, вас видят!” - предупредили инспекторы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заверил, что на дорогах страны вскоре будут работать не только камеры, определяющие скорость или техосмотр – хотя последние скорее редкость – но и такие, которые будут следить даже за пассажирами автомобилей.

ГАИ Беларуси готовит камеры для определения новых нарушений ПДД. Пассажирам тоже приготовиться?