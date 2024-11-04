ГАИ и милиция организовали дежурства на подъезде к школам в Минске. Что пообещали проверять в авто?

Опубликовано: 04.11.2024 08:27 , Обновлено: 04.11.2024

Столичная Госавтоинспекция в понедельник, 4 ноября, вместе с коллегами из служб милиции общественной безопасности, а также добровольцами из числа молодёжного движения БРСМ вышли на улицы города на тематические дежурства. В связи с началом новой учебной четверти в белорусских школах, правоохранительные органы решили усилить контроль за дорожным движением на подъезде к учебным заведениям.

В Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома пояснили, что в первую очередь уделять внимание будут пешеходам-школьникам

“После каникул дети не всегда собраны и внимательны, а движение у школ становится более интенсивным и порой опасным”, - аргументировали необходимость повышенного контроля в ГАИ.

Впрочем, не обделят вниманием инспекторы ГАИ и водителей. Они пообещали не только следить за соблюдением правил проезда пешеходных переходов, но и проверять, как те соблюдают правила перевозки детей в автомобиле.

[info_b]Напомним, за нарушение правил перевозки детей в КоАП для водителей предусмотрено предупреждение или штраф до 4 базовых величин (сейчас 160 рублей). Если водителя “ловят” на таком же нарушении повторно в течение года, максимальная сумма штрафа увеличивается вдвое - то есть до 8 базовых величин (то есть до 320 рублей). [/info_b]

Будут проверять, есть ли техосмотр? ГАИ запустила камеры средней скорости ещё на одном участке на подъезде к Минску

О том, что у школьников сегодня закончились осенние каникулы и дети снова массово пошли в школы по всей Беларуси, автомобилистам напомнили и в МВД. Там призвали водителей “усилить внимание вблизи учебных заведений и остановок общественного транспорта” и “стараться предвидеть возможные ошибки юных участников дорожного движения”.

“Заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами, с особой осторожностью двигайтесь по дворовым территориям так, будто в каждую секунду из-за любого припаркованного автомобиля может появиться ребенок”, - призвали в МВД.

По мнению милиции, именно внимательность и “грамотные действия” водителя позволяют избежать аварии на дороге или хотя бы “минимизировать её последствия”.

В МВД также обратились к родителям школьников, призвав их ежедневно напоминать об основных требованиях ПДД и “прививать навыки безопасного поведения на дороге” и “по возможности контролировать” соблюдение ПДД детьми.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в столичной ГАИ назвали конкретный перекрёсток в Минске, на котором установлена камера, в автоматическом режиме фиксирующая нарушения проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. По данным инспекции, благодаря ей за месяц уже привлекли к административной ответственности порядка 20 водителей.

Оштрафовали уже 20 водителей. В ГАИ назвали перекрёсток в Минске, где камеры «ловят» проезд на «красный»