ГАИ Гродно сняла клип про новые ПДД. У зрителей остались вопросы

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Опубликовано: 04.09.2025 10:11 , Обновлено: 04.09.2025

Госавтоинспекция Гродно сняла видеоклип об изменениях в Правилах дорожного движения (ПДД) Беларуси, которые официально вступили в силу с 1 сентября. В клипе в развлекательной форме рассказали обо всех ключевых новациях правил, однако у зрителей всё же остались вопросы к инспекторам.

Видеоклипвыложили в официальном TikTok-аккаунте региональной газеты “Перспектива”, учредителем которой выступает Гродненский районный исполнительный комитет. В ролике белорусский исполнитель Роман Кравцов (romche_by) зачитал рэп о самых важных изменениях в ПДД: сказал ГАИ “спасибо” за то, что ввели правило об обязательном спешивании велосипедистов на пешеходных переходах, рассказал, почему ограничение скорости для самокатчиков до 10 км/ч - “это правильно” и даже упомянул о разрешениях на тонировку для авто.

Зрители в целом приняли ролик весьма позитивно, отметив “доходчивость” такой формы подачи информации об изменениях правил, в которых иногда бывает непросто разобраться с первого раза.

“Ролик огонь - доходчиво, современно. Молодцы!” - похвалил клин один из зрителей.

“Дождался - ГАИ доступно начало объяснять, стало ближе к людям”, - присоединился второй.

“При хорошем продюсере, скоро и гастроли начнутся”, - предположил третий.

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Тем не менее, у многих зрителей остались фактологические вопросы, главным образом, по поводу электросамоката, на котором рассекает по дороге рэп-исполнитель. По номы правилам, тяжёлые и мощные электросамокаты и прочие СМП необходимо регистрировать в ГАИ. Более того, поскольку электрические устройства, способные развивать скорость свыше 25 км/ч, приравняли к мопедам и мотоциклам, управлять ими теперь можно только при наличии водительских прав соответствующей категории.

Именно с регистрацией таких средств, судя по комментариям зрителей, пока возникает больше всего вопросов у владельцев мощных электросамокатов

“Как ты его зарегал? Если они сами не знают как!” - адресовал вопрос герою клипа один из зрителей.

“Был сегодня в ГАИ - отправили в стандартизацию. И туда съездил - толку никакого”, - пожаловался другой.

“Во-первых, никто ничего не регистрирует пока что, и не известно когда это будет. Во-вторых, скорее всего, зарегистрируют и допустят к дорожному движению немногие. Если зарегистрируют, то нужно будет иметь права, страховку и т.д, то есть всё, что нужно для управления мотоциклом, поэтому эти люди лучше пересядут на мотоциклы. В-третьих, остальным СПМ и велосипедам, как передвигаться по городу, если за одну поездку длинною в 20-30 км, нужно спешиться 50-100 раз? Вряд ли найдутся такие сильные и отважные, поэтому люди либо откажутся от своих СПМ и велосипедов и пересядут на машины и мотоциклы, либо не будут спешиваться. Вот такая ситуация вырисовывается”, - обрисовал сразу несколько острых углов новой редакции ПДД третий.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ГАИ разъяснили порядок сдачи экзаменов на право управления автомобилем после вступления в силу изменений в Правила дорожного движения. Все курсанты, независимо от даты окончания автошколы, будут сдавать теорию и практику исключительно по новым правилам.

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