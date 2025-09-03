Учились по старым ПДД? В ГАИ ответили белорусам, как теперь сдавать на права

Опубликовано: 03.09.2025 12:09 , Обновлено: 19.11.2025

В ГАИ разъяснили порядок сдачи экзаменов на право управления автомобилем после вступления в силу изменений в Правила дорожного движения. Все курсанты, независимо от даты окончания автошколы, будут сдавать теорию и практику исключительно по новым правилам.

Об этом сообщил портал Onliner.by со ссылкой на Главное управление ГАИ МВД.

Вопрос возник у выпускников автошкол, которые завершили обучение в августе по одной редакции ПДД, а на экзамен в ГАИ пришли уже в сентябре, после вступления в силу нововведений. Курсанты переживали, что их учили по одним правилам, а проверять знания будут уже по другим.

В ГАИ подтвердили, что в соответствии с законодательством экзамен всегда принимается на основе актуальной редакции ПДД.

Напомним, новые правила дорожного движения, утверждённые указом № 295, вступили в силу 1 сентября 2025 года. Они внесли ряд точечных, но резонансных изменений. Среди ключевых нововведений — новые требования к использованию средств персональной мобильности и нюансы пересечения проезжей части велосипедистами и пользователями этих средств.

В то же время представители ГАИ отметили, что не прогнозируют каких-либо серьёзных трудностей у экзаменуемых, так как объём вступивших в силу изменений, по их мнению, является небольшим.

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