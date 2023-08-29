«Более современная и комфортная» - В МВД анонсировали новую форму для сотрудников ГАИ

Опубликовано: 29.08.2023 08:24 , Обновлено: 29.08.2023

Сотрудников Госавтоинспекции Беларуси планируют переодеть в "более современную и комфортную" форму. Об этом объявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в ходе выступления в честь открытия нового здания ГАИ Борисовского РУВД.

По словам главы МВД, в Беларуси стараются “сделать все для улучшения условий труда сотрудников милиции”, передает БелТА.

“Сейчас мы заняты разработкой нового форменного обмундирования для сотрудников Госавтоинспекции, которые несут службу и днем, и ночью, часто подвергая свою жизнь опасности. Новая форма будет более современная и комфортная”, - заявил Кубраков. Когда именно на дорогах Беларуси инспекторы ГАИ появятся в новом обмундировании, он не уточнил.

Открывая новое здание Госавтоинспекции в Борисове, Кубраков также обратил внимание на его современное оснащение. По его словам, там есть “всё необходимое как для работников, так и для посетителей”, в том числе, спецоборудование для выезда на ДТП. По его словам, инспекторов обеспечили “совершенно новыми техническими решениями для оказания помощи гражданам, попавшими на дороге в сложную ситуацию”.

В честь открытия нового здания ГАИ, как рассказали в УВД Минского облисполкома, автопарк областного подразделения Госавтоинспекции и отряда милиции особого назначения также обновили - восемью служебными автомобилями.