ГАИ Гомельщины объявила 7-дневное "усиление контроля" за одной категорией водителей. Какие 6 нарушений пообещали пресечь?

Опубликовано: 05.02.2025 16:15 , Обновлено: 05.02.2025

ГАИ Гомельской области объявила 7-дневные рейды, цель которых — "стабилизация дорожно-транспортной обстановки" и сокращение ДТП с участием одной категории транспортных средств. Планируется, что профилактические мероприятия пройдут с 5 по 11 февраля, а инспекторы ДПС обратят внимание на 6 потенциальных нарушений.

Речь идёт об “усилении контроля” за автомобилями, которые перевозят пассажиров, в частности — такси. Так, на протяжении семи дней сотрудники ГАИ пообещали уделить повышенное внимание водителям (особенно иностранным) и постараться пресечь следующие нарушения ПДД:

превышение скорости,

нарушение правил обгона,

непредоставление преимущества в движении пешеходам,

проезд на красный сигнал светофора,

неудовлетворительное физическое состояние водителей,

отсутствие прав.

“ГАИ в очередной раз призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения. Если вы перевозите пассажиров, то помните, что их жизнь и здоровье напрямую зависят только от вас и от того, насколько безопасно вы довезёте их до пункта назначения”, — призвали в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство внутренних дел Беларуси объявило республиканскую акцию под говорящим названием “За рулём — не на связи”. В то же время ГАИ Витебской области показала, как на практике работает система мониторинга общественной безопасности, которая “ловит” водителей за разговоры на дороге.

ГАИ Витебщины показала, как с помощью камер на дорогах вычисляет водителей с телефонами. Какой штраф?

Также мы рассказывали, что столичная Госавтоинспекция анонсировала новую экспериментальную разметку, которая уже в этом году может появиться на дорогах. Сначала на отдельных участках в Минске, а если эксперимент оправдает себя — и на улицах других белорусских городов. Новация точно не останется не замеченной — разметка будет непривычного для глаза автомобилистов и пешеходов синего цвета.

ГАИ анонсировала синюю разметку на дорогах Беларуси. Что будет означать?