ГАИ объявила, где в Беларуси усилила контроль, и предупредила об «уснувших» водителях

Опубликовано: 16.08.2025 10:40 , Обновлено: 16.08.2025

Госавтоинспекция в эти выходные усилила контроль по всей Беларуси. Кроме того, водителям рассказали о профилактической акции «Родительский контроль».

Как рассказала начальник отделения ГУ ГАИ МВД Вероника Романькова, из-за плотного потока машин в выходные дни на загородных трассах нередко случаются аварии. Автомобили вылетают на встречную полосу или съезжают в кювет.

«Причина — уставшие или уснувшие водители за рулём», — предупредили в ведомстве.

Проверят, как перевозят детей

Кроме того, по всей стране пройдёт акция «Родительский контроль». Сотрудники ГАИ будут проверять, как водители перевозят детей в машинах . Особое внимание решили уделить поиску подростков, которые садятся за руль, не имея прав .

В МВД посоветовали родителям постоянно следить за безопасностью своих детей и знать, где они проводят время.

Для поиска нарушителей ГАИ также использует данные с камер республиканской системы мониторинга.

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Куда отправили «Стрелу»

Как уже писали журналисты Telegraf.news, особый фокус инспекторов в эти выходные направлен на Брестскую область.

Для «усиления контроля» туда отправили дополнительные патрули, включая спецподразделение «Стрела» и экипажи из соседних — Минской, Гомельской и Гродненской — областей. Инспекторы работают на машинах без специальной окраски и используют для наблюдения квадрокоптеры.

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